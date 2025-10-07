Най-малко трима души са ранени при частично срутване на сграда в Мадрид (ВИДЕО)

Най-малко трима строителни работници са ранени след частично срутване на сграда в процес на ремонт в центъра на Мадрид. Един човек е в тежко състояние, съобщиха от полицията.

Двама души са с леки наранявания, а третият е бил откаран в болница с счупено крак, пише Ройтерс.

Ранените са съобщили, че няколко техни колеги са били вътре в сградата, когато тя се е срутила. Не се съобщава броя на изчезналите.

Полицията и пожарната са използвали дронове и кучета за търсене, за да проверят дали има хора, заклещени в сградата, разположена в близост до операта и кралския дворец в испанската столица.

Частичното срутване на 5-етажната сграда е станало отвътре, като фасадата е останала непокътната.

Сградата е била преустройвана в хотел от строителната фирма, според информацията на нейния уебсайт.