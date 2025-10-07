dalivali.bg
София
сега Дъжд
17 Дъжд
18 Дъжд
19 Дъжд
20 Дъжд
Последни
новини
Дъжд
Космическо време

Последни новини

Земетресение с магнитуд 6,6 разлюля Папуа Нова Гвинея

Земетресение с магнитуд 6,6 разлюля Папуа Нова Гвинея
След случая в Каблешково: МОН обсъжда поставянето на видеокамери в детските градини

След случая в Каблешково: МОН обсъжда поставянето на видеокамери в детските градини

Военният министър: Горивният резервоар на първия F-16 се е оказал дефектен

Четири пъти на ден ще спират изцяло трафика по АМ „Тракия“ към София

Израелските сили обстрелват Газа навръх годишнината от нападението на "Хамас" срещу Израел

Още през 2015 г. властите са сигнализирани за строителството в коритото на р. Дращела при „Елените“

Рекордни глоби в Турция за брокери, надували изкуствено цените на имотите

Камарата на архитектите: Поредните наводнения по Черноморието са в резултат от безконтролно застрояване

Безпрецедентна операция на Острова: Българи са част от банда, изпращала хиляди крадени телефони в Китай

Вейп е причинил пожар, при който е загинало 6-годишно дете
Светът

Най-малко трима души са ранени при частично срутване на сграда в Мадрид (ВИДЕО)

Един човек е в тежко състояние

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:27 ч. 07.10.2025 г.

Най-малко трима строителни работници са ранени след частично срутване на сграда в процес на ремонт в центъра на Мадрид. Един човек е в тежко състояние, съобщиха от полицията.

Двама души са с леки наранявания, а третият е бил откаран в болница с счупено крак, пише Ройтерс.

Ранените са съобщили, че няколко техни колеги са били вътре в сградата, когато тя се е срутила. Не се съобщава броя на изчезналите.

Полицията и пожарната са използвали дронове и кучета за търсене, за да проверят дали има хора, заклещени в сградата, разположена в близост до операта и кралския дворец в испанската столица.

Частичното срутване на 5-етажната сграда е станало отвътре, като фасадата е останала непокътната.

Сградата е била преустройвана в хотел от строителната фирма, според информацията на нейния уебсайт.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
"Елените": Водопад се спуска от големи бетонни късове, водата се е върнала там, където е била преди години

"Елените": Водопад се спуска от големи бетонни късове, водата се е върнала там, където е била преди години
Секретарят по сигурността на президента: Как „обикновен депутат с болки в колената“ е говорил за „Турски поток“?

Секретарят по сигурността на президента: Как „обикновен депутат с болки в колената“ е говорил за „Турски поток“?
Излезе резултатът от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков

Излезе резултатът от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков

Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в „Елените“ няма Акт 16

Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в „Елените“ няма Акт 16
3 месеца партита и купони: Спасяват живота на мъж, станал милионер с печалба от лотария (СНИМКИ)

3 месеца партита и купони: Спасяват живота на мъж, станал милионер с печалба от лотария (СНИМКИ)
Тази сутрин
Снимка: Бебе осояд, пострадало в пожарите, отново свободно лети
Бебе осояд, пострадало в пожарите, отново свободно лети
Снимка: Нетният размер на минималната заплата пак ще бъде под 1000 лева, КНСБ искат по-високи осигуровки за пенсии
Нетният размер на минималната заплата пак ще бъде под 1000 лева, КНСБ искат по-високи осигуровки за пенсии
Снимка: Откриват център за изследване на аутизма у нас
Откриват център за изследване на аутизма у нас
Лице в лице
Снимка: Надежда Бобчева и Симеон Матев - гости в "Лице в лице"
Надежда Бобчева и Симеон Матев - гости в "Лице в лице"
Снимка: Пътят на водата и пътят на закона
Пътят на водата и пътят на закона
Снимка: Драгомир Стойнев за водното бедствие и водната криза
Драгомир Стойнев за водното бедствие и водната криза
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели