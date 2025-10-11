Югоизточна Испания под червен код за опасно време заради проливни дъждове, причинени от бурята Алис.
Полетите на летищата във Валенсия, Аликанте и град Мурсия са забавени, има и евакуирани хора.
Обилните валежи вече предизвикаха наводнения.
На места домове и улици бяха потопени, а спешните екипи спасяваха бедстващи хора от колите им.
Очаква се лошото време да продължи в следващите няколко дни.
