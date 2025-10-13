Държавният резерв освобождава над 60 000 литра вода за Бургаска област след потопа.

Бутилираната изворна вода се отпуска по искане на областния управител за преодоляване на последиците след опустошителните наводнения.

Осигурени са 30 000 литра в разфасовки от литър и половина и също толкова в бутилки от по 10 литра.

Водата ще бъде насочена към Свети Влас и Китен.

Транспортирането на водата вече е организирано, за да пристигне възможно най-бързо, казват от резерва.

