Украйна бърза да укрепи позициите си в Покровск, след като малочислени групи руски войници успяха да проникнат в обсадения град със стратегическо значение, заяви украинската армия, цитирана от Ройтерс.

На фона на неуспешните усилия на американския президент Доналд Тръмп да посредничи за спиране на огъня в Украйна, руските сили подновиха опитите си да завладеят ключовия логистичен център, казаха представители на украинските власти.

Седми корпус на Десантно-щурмовите войски на Украйна заяви, че през последните дни е укрепил позициите си в Покровск, докато боевете в градски условия продължават.

"Окупаторите, които влязоха в града, не се опитват да се укрепят, а да продължат да напредват на юг. По този начин врагът иска да разпръсне силите ни и да блокира сухопътните логистични коридори", написаха във Фейсбук от украинския 7-и корпус.

Украинският президент Володимир Зеленски каза вчера, че Русия е концентрирала основната си ударна сила срещу Покровск.

Снимка: Ройтерс

"В града и в подстъпите към него се водят ожесточени сражения. Логистиката е затруднена. Трябва обаче да продължим да унищожаваме окупаторите", подчерта Зеленски.

Руското министерство на отбраната днес заяви, че проникналите в Покровск пехотни групи се опитват да стигнато до градската гара.

Русия от месеци се опитва да окупира Покровск, който заема ключово място в украинските отбранителни линии. Руската армия смята, че превземането на града е от решаващо значение за поемането на контрола върху цялата Донецка област.

Зеленски каза за американската медия "Аксиос", че по данни на украинското разузнаване руският президент Владимир Путин е заявил в частен разговор, че до 15 октомври Москва ще превземе целият регион Донбас, в който влизат Донецка и Луганска област. Агенция Ройтерс отбелязва, че не могла да потвърди тази информация чрез независим източник.

Украинският проект за картографиране с отворен код "Дийп стейт" миналата седмица разшири обозначената в сиво зона югозападно от Покровск и сега идентифицира като оспорвани около една пета от западните и южните райони на града.

Русия контролира около 75% от Донецка област, а под украински контрол остават близо 6600 квадранти километра.

