Украйна: Дори и да има примирие, убийствата ще продължат години. Това е само началото

Сенчестата война на атентати между Русия и Украйна

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:51 ч. 23.09.2025 г.

Сенчестата война на атентати вече се води и от страната на Русия и от страната на Украйна – макар официално никой да не поема отговорност. В Москва бомба уби офицер от ФСБ близо до централата на службата, а серия от убийства на руска територия – включително смъртта на Даря Дугина – показват, че Киев също използва този инструмент.

„Помислете колко хора чакат отмъщение, колко гняв и ярост има,“ каза източник от украинските служби пред „Гардиън“. „Дори и да има примирие, тези убийства ще продължат години. Това е само началото.“ 

Облечен изцяло в черно и с жълта каска, мъжът на велосипеда изглеждал като обикновен куриер за доставка на храна – един от стотиците, които кръстосват улиците на Лвов. Но в жълтата му кутия нямало храна. Той дебнел на тиха улица, чакайки 54-годишния депутат Андрей Парубий да излезе от жилището си и да тръгне към фитнеса, пише "Гардиън". 

ООН: Русия е подлагала украински цивилни на изтезания, малтретиране и сексуално насилие

На 30 август „куриерът“ се приближава отзад, вади пистолет и стреля осем пъти, преди да избяга. Покушението, според мнозина, е част от серия от убийства в Украйна и Русия – сенчеста война, водена от разузнавателните служби на двете държави с помощници на терен. Засега арсеналът включва екзекуции, коли-бомби и дори взривяващ се скутер.

Жертвата – Андрей Парубий – е сред най-известните украински националистически политици. Той се бори за независимостта на Украйна още като тийнейджър, организираше „самоотбранителни отряди“ по време на Майдана през 2014 г., а по-късно стана секретар на Съвета за национална сигурност. До пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г. вече не беше на първите страници, но остана депутат и гласовит противник на руското влияние.

Москва го представяше като „злодей“ – обвинявайки го за смъртта на десетки проруски активисти в Одеса през май 2014 г., когато сблъсъци завършиха с пожар и над 40 загинали. Путин не забрави тези събития – в реч през февруари 2022 г. обеща „да накаже извършителите“. Според украински източници Парубий фигурирал в руски „черни списъци“ с приоритетни мишени.

Русия обяви, че е ударила бази на украинските специални части

Украински служби признават, че не са успели да му осигурят охрана – грешка, която доведе до смъртта му. „Трите кръга на сигурност – външно разузнаване, контраразузнаване и лична охрана – се провалиха,“ заяви бившият шеф на разузнаването Валерий Кондратюк.

Случаят не е изолиран. През март бе застрелян 31-годишният блогър Демян Ханул, активен в антируските протести в Одеса през 2014 г. През юли бе убит полковник от СБУ Иван Воронич в центъра на Киев – една от най-високопоставените жертви досега.

Няма пряко доказателство, че Москва стои зад убийството на Парубий. Заподозреният е местен жител от Лвов, който твърди, че търсел отмъщение срещу украинските власти. Мнозина в Киев обаче смятат, че следите неминуемо ще водят към Кремъл. „От първата секунда нямахме съмнение – руснаците, Путин и петата колона в страната ни,“ каза на погребението бившият президент Петро Порошенко, цитиран от БГНЕС. 

