Нов доклад на Службата на ООН по правата на човека, публикуван във вторник, описва подробно широко разпространените изтезания, малтретиране и произволни задържания на украински граждани от руските власти от 2022 г. насам.

Според доклада на ООН руските власти „са подлагали украински цивилни задържани в окупираните територии на изтезания и малтретиране, включително сексуално насилие, по широко разпространен и систематичен начин“.

Докладът се основава на интервюта с 215 освободени задържани, проведени от юни 2023 г. насам от Службата на ООН за правата на човека. Повечето от интервюираните са дали еднакви показания за жестоки побои, електрошок, имитации на екзекуции, сексуално насилие и заплахи срещу тях и техните семейства. Мнозина са описали и нечовешки условия на задържане, като лишаване от храна и неадекватна медицинска помощ.

Докладът на ООН критикува използването на наказателното право от Русия в окупираните украински територии, като отбелязва, че такива действия нарушават международното хуманитарно право и са довели до висок брой произволни задържания и възможни насилствени изчезвания. Семействата често имат малко или никаква информация за своите близки, добавя докладът.

„Кумулативният ефект от тези мерки, съчетан с липсата на отчетност, е лишил много украински цивилни граждани от ефективната защита на закона по време на задържането им и е допринесъл за създаването на репресивна среда и атмосфера на страх в окупираната територия на Украйна“, посочва ООН.

Украинските власти оценяват, че около 1800 цивилни граждани остават задържани от Русия, въпреки че действителният брой „вероятно е значително по-висок“, отбелязва офисът.

„Нашият доклад разкрива нарушенията на правата на човека, нанесени на задържаните цивилни лица“, заяви върховният комисар на ООН по правата на човека Волкер Турк. Той подчерта, че правата на задържаните „трябва да бъдат приоритет във всички мирни преговори“.

Той припомни, че цивилните лица трябва винаги да бъдат третирани хуманно и могат да бъдат задържани само на законни основания съгласно международното право, като добави, че „трябва да бъдат освободени от задържане, веднага щом тези основания престанат да съществуват“.

От Москва няма незабавна реакция на доклада на службата на ООН за правата на човека.

