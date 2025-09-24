Ученик намушка свой учител в час

66-годишен учител по музика беше намушкан в лицето в час в средното училище „Роберт Шуман“ в Бенфелд (Башен Рейн), пише местен сайт BFMTV. Жертвата е хоспитализирана по спешност.

Учебното заведение е държавен колеж с около 800 ученици и се намира южно от Страсбург.

Извършителят на нападението е 14-годишен ученик. Той е арестуван, след като е успял да избяга за няколко минути. По време на задържането си момчето се е самонаръгало, съобщиха от жандармерията.

Извършителят е транспортиран с хеликоптер до местна болница и е в критично състояние. Полицията е оказала първа помощ, докато ученикът е бил в кардиореспираторен арест, преди да бъде реанимиран.

За момента няма обяснение за действията му.

По данни на френската медия, е бил известен с това, че е рисувал нацистки графити.

Учениците са евакуирани бързо след нападението.

На мястото на инцидента са разположени жандармерийската рота „Селестат“ и изследователският отдел в Страсбург. Когато е осъществен контакт с прокурора в Страсбург, той е посочил, че е „твърде рано“ да се коментират тези събития.

