Полският премиер Доналд Туск и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха на 31 август селището Озерани Малe в Североизточна Полша, на границата с Беларус, за да инспектират укрепленията и системите за наблюдение, изградени там, съобщава БТА.

Районът вече е защитен от стоманена ограда с височина 5,5 метра, простираща се на 186 километра, а бариера със сензори покрива 206 километра. В съседното Любелско воеводство електронна бариера е поставена по река Буг на 172-километров участък.

Говорейки пред медиите в Озерани Малe, Туск заяви, че е избрал това място, „за да покаже какво означава съвременната солидарност“.

„Тази граница е толкова важна днес, колкото беше и нашата мечта за освобождение от съветската доминация преди 45 години“, каза той, визирайки годишнината от ключовото споразумение на 31 август 1980 г. между тогавашните полски комунистически власти и стачкуващите работници от синдиката „Солидарност“. Пактът постави началото на национално движение, което проправи пътя към последващото демонтиране на комунистическата власт в Полша и в цяла Източна Европа.

Снимка: EPA/Reuters

Той заяви още, че председателката на Европейската комисия е дошла на полско-беларуската граница „за да намери аргументи, с които да убеди всички в Европа, че това е границата, която трябва да защитаваме и в която трябва да инвестираме европейски пари“.

По-рано Туск и Фон дер Лайен проведоха разговори, фокусирани върху отбраната и сигурността, включително защитата на източната граница на ЕС. В дневния ред беше и предложената от ЕК програма SAFE за преференциални заеми на стойност 150 милиарда евро като част от плана за превъоръжаване на Европа на фона на разрастването на военния потенциал на Русия, съобщи канцеларията на премиера.

Вчерашното посещение на Фон дер Лайен в Полша е част от поредица срещи с лидери на държави от ЕС в Източна Европа. Обиколката започна в петък в Латвия, в събота продължи във Финландия и Естония. След Полша, фон дер Лайен посети България и предстои да отиде в Литва и Румъния.

