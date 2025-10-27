Японски турист загина, след като падна от една от най-популярните туристически атракции в Рим, пише Индипендънт. Според местните медии 69-годишният мъж е паднал от около 7 метра от периферната стена на Пантеона в центъра на града в петък.

Римският Пантеон бил гигантски слънчев часовник

Вестник „Ла Република“ съобщи, че на мястото на инцидента са пристигнали спешните служби и пожарникарите, след като преминаващ свещеник е забелязал туриста да лежи на земята и е алармирал властите.

От кадри на видеонаблюдението на Пантеона се вижда мъжът, седнал сам на парапета, преди да загуби равновесие и да падне в прохода на Пантеона.

Провежда се разследване за установяването на причината за смъртта. През последните години Рим отбеляза ръст на туристическия поток, особено след пандемията от коронавирус през 2020 г.

Туристка падна в тесен коридор на една от най-мистичните пирамиди в Египет

Пантеонът е една от основните туристически атракции. През 2019 г. е регистриран рекорден брой посетители в музея, което го прави най-посещаваният италиански държавен музей.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK