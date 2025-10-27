Японски турист загина, след като падна от една от най-популярните туристически атракции в Рим, пише Индипендънт. Според местните медии 69-годишният мъж е паднал от около 7 метра от периферната стена на Пантеона в центъра на града в петък.

Вестник „Ла Република“ съобщи, че на мястото на инцидента са пристигнали спешните служби и пожарникарите, след като преминаващ свещеник е забелязал туриста да лежи на земята и е алармирал властите.

От кадри на видеонаблюдението на Пантеона се вижда мъжът, седнал сам на парапета, преди да загуби равновесие и да падне в прохода на Пантеона.

Провежда се разследване за установяването на причината за смъртта. През последните години Рим отбеляза ръст на туристическия поток, особено след пандемията от коронавирус през 2020 г.

Пантеонът е една от основните туристически атракции. През 2019 г. е регистриран рекорден брой посетители в музея, което го прави най-посещаваният италиански държавен музей.

