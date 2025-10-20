dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 15°
16 Слънчево 15°
17 Незначителна облачност 15°
18 Незначителна облачност 13°
19 Незначителна облачност 11°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
Светът

Туристка падна в тесен коридор на една от най-мистичните пирамиди в Египет

Екипи я намират на 80 м във вътрешността на паметника

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:45 ч. 20.10.2025 г.

Екип на египетската спешна медицинска помощ е спасил испански туристка, която се е наранила при влизане във вътрешността на Скосената (огънатата) пирамида на цар Снофру в Дахшур, съобщи в. "Ал Ахрам".

Откриха останките на древноегипетски лекар магьосник

Сигналът за инцидента е подаден чрез горещата линия 123, след което на мястото е изпратена линейка.

При пристигането си екипът е установил, че пострадалата се намира дълбоко във вътрешността на пирамидата на около 80 метра под повърхността. До камерите в сърцето на древната постройка води тесен коридор с височина и широчина около един метър и наклон приблизително 26 градуса.

Жената, която е възможно да има счупване на крака, е била придружена от съпруга си. Хората от екипа на спешна медицинска помощ са ѝ оказал първа помощ и са я изнесли, пълзейки по тесния коридор към изхода в продължение на около един час.

Куче се изкачи на върха на най-високата от пирамидите в Гиза, парапланерист го засне (ВИДЕО)

Скосената и Червената пирамиди, които се намират на около 40 километра южно от Кайро, са отворени за посещение през 2019 г. Смята се, че Скосената пирамида е построена около 2600 години пр. н. е. от бащата на Хеопс - фараона Снофру. В основата ѝ ъглите ѝ са 55 градуса, а в горната част - 43 градуса, на което се дължи отличителният ѝ силует.

Според голяма част от археолозите Скосената пирамида е преход между стъпаловидната пирамида на Джосер и пирамидите с равни стени. Една от забележителните ѝ черти е запазената в голяма част варовикова облицовка.

Мистични теории за Скосената пирамида

Снимка: iStock

Някои изследователи на сакралната геометрия вярват, че Скосената пирамида символизира прехода между света на материята и света на духа.

Долната ѝ част (по-стръмната) представлява възходящата енергия на човека, а горната — спокойната енергия на просветлението.

Промяната на ъгъла била нарочно търсена — за да се създаде „енергийна пауза“, точка на равновесие между земното и небесното.

Вътре в пирамидата има две камери с различни наклони и нива, свързани със сложни коридори.

Една от малкото гробници с проклятие на фасадата: Картина от епохата на фараоните изчезна от некропола Сакара

Съвременни акустични експерименти показват, че тези камери създават специфичен звуков резонанс, особено при честоти около 110 Hz — вибрации, които някои наричат „фараонски тон“.

Мистици твърдят, че това е енергийна честота на пречистване или настройка на съзнанието в медитативно състояние.

Някои египтолози с езотерична насоченост вярват, че Снефру е използвал пирамидата не за гробница, а като инициационен храм — място, където избрани посветени преминавали през ритуали на „второ раждане“.

Според тях, промяната на наклона представлява преминаване през две реалности – материална и духовна.

Учени откриха скрит коридор в Хеопсовата пирамида (ВИДЕО)

Дори днес посетители съобщават за необяснимо усещане за натиск в гърдите и вибрация в тялото вътре в пирамидата.

Според теорията на „пирамидалните енергии“, формата на Скосената пирамида излъчва различна честота от тази на Хеопсовата, поради „прекъсването“ на ъгъла.

Енергийни изследвания с биополета показват, че около нея се формира енергиен тороид — вихрово поле, което според някои изследователи може да служи като портал за междуизмерна комуникация.

Пирамидата има две входни системи – едната от север, другата от запад. Това е изключително рядко.

Египтолозите го тълкуват като символ на дуалността – живот и смърт, изток и запад, светлина и сянка.

Тя олицетворява единството на противоположностите, което е в сърцевината на древноегипетската философия за Маат – божествения ред.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол

Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол
15-годишно момче е намушкано в столичен мол

15-годишно момче е намушкано в столичен мол
Почина бивш депутат от „Атака“

Почина бивш депутат от „Атака“
Срив на интернет услугите. Едни от най-големите приложения спряха

Срив на интернет услугите. Едни от най-големите приложения спряха
Служители на НКЖИ бяха хванати да крадат ябълки от градина в близост до жп линия

Служители на НКЖИ бяха хванати да крадат ябълки от градина в близост до жп линия

Тази сутрин
Снимка: Проф. Веселин Вучков: Тества се общественото мнение за влизане на „ДПС Ново начало“ в управлението
Проф. Веселин Вучков: Тества се общественото мнение за влизане на „ДПС Ново начало“ в управлението
Снимка: Обирът на века трае точно 7 минути (ВИДЕО)
Обирът на века трае точно 7 минути (ВИДЕО)
Снимка: Бебешки хор в Банско: Най-малките участници са на 5 месеца
Бебешки хор в Банско: Най-малките участници са на 5 месеца
Лице в лице
Снимка: Румен Петков, д-р Петър Москов и Василена Димитрова - гости в "Лице в лице"
Румен Петков, д-р Петър Москов и Василена Димитрова - гости в "Лице в лице"
Снимка: Глоби за търговците, необявяващи цените си в евро
Глоби за търговците, необявяващи цените си в евро
Снимка: Как ще продължи работата на правителството?
Как ще продължи работата на правителството?
Тази събота и неделя
Снимка: Лесна рецепта за Шоколадов мус
Лесна рецепта за Шоколадов мус
Снимка: Ново българско кино
Ново българско кино
Снимка: Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система