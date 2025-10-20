Екип на египетската спешна медицинска помощ е спасил испански туристка, която се е наранила при влизане във вътрешността на Скосената (огънатата) пирамида на цар Снофру в Дахшур, съобщи в. "Ал Ахрам".

Сигналът за инцидента е подаден чрез горещата линия 123, след което на мястото е изпратена линейка.

При пристигането си екипът е установил, че пострадалата се намира дълбоко във вътрешността на пирамидата на около 80 метра под повърхността. До камерите в сърцето на древната постройка води тесен коридор с височина и широчина около един метър и наклон приблизително 26 градуса.

Жената, която е възможно да има счупване на крака, е била придружена от съпруга си. Хората от екипа на спешна медицинска помощ са ѝ оказал първа помощ и са я изнесли, пълзейки по тесния коридор към изхода в продължение на около един час.

Скосената и Червената пирамиди, които се намират на около 40 километра южно от Кайро, са отворени за посещение през 2019 г. Смята се, че Скосената пирамида е построена около 2600 години пр. н. е. от бащата на Хеопс - фараона Снофру. В основата ѝ ъглите ѝ са 55 градуса, а в горната част - 43 градуса, на което се дължи отличителният ѝ силует.

Според голяма част от археолозите Скосената пирамида е преход между стъпаловидната пирамида на Джосер и пирамидите с равни стени. Една от забележителните ѝ черти е запазената в голяма част варовикова облицовка.

Мистични теории за Скосената пирамида

Снимка: iStock

Някои изследователи на сакралната геометрия вярват, че Скосената пирамида символизира прехода между света на материята и света на духа.

Долната ѝ част (по-стръмната) представлява възходящата енергия на човека, а горната — спокойната енергия на просветлението.

Промяната на ъгъла била нарочно търсена — за да се създаде „енергийна пауза“, точка на равновесие между земното и небесното.

Вътре в пирамидата има две камери с различни наклони и нива, свързани със сложни коридори.

Съвременни акустични експерименти показват, че тези камери създават специфичен звуков резонанс, особено при честоти около 110 Hz — вибрации, които някои наричат „фараонски тон“.

Мистици твърдят, че това е енергийна честота на пречистване или настройка на съзнанието в медитативно състояние.

Някои египтолози с езотерична насоченост вярват, че Снефру е използвал пирамидата не за гробница, а като инициационен храм — място, където избрани посветени преминавали през ритуали на „второ раждане“.

Според тях, промяната на наклона представлява преминаване през две реалности – материална и духовна.

Дори днес посетители съобщават за необяснимо усещане за натиск в гърдите и вибрация в тялото вътре в пирамидата.

Според теорията на „пирамидалните енергии“, формата на Скосената пирамида излъчва различна честота от тази на Хеопсовата, поради „прекъсването“ на ъгъла.

Енергийни изследвания с биополета показват, че около нея се формира енергиен тороид — вихрово поле, което според някои изследователи може да служи като портал за междуизмерна комуникация.

Пирамидата има две входни системи – едната от север, другата от запад. Това е изключително рядко.

Египтолозите го тълкуват като символ на дуалността – живот и смърт, изток и запад, светлина и сянка.

Тя олицетворява единството на противоположностите, което е в сърцевината на древноегипетската философия за Маат – божествения ред.