Тройно убийство на млади жени, излъчено на живо в частен Инстаграм канал, шокира Аржентина.

Телата на жертвите са открити в предградие на Буенос Айрес. Те са на 15-годишната Лара и 20-годишните Бренда и Морена. Преди да бъдат убити, жените са били измъчвани.

Цялото събитие било проследено на живо в Инстаграм канала от 45 души. Разследващите смятат, че зад убийствата стоят наркобанди.

Ужасяващото престъпление е станало в предградие край Буенос Айрес, предаде RTL.

Министърът на сигурността коментира, че жените са попаднали „в капана на транснационална наркобанда“.

„Те очевидно са били „наказани“ за предполагаемо нарушение на кодекса за поведение на бандата. А предаването на живо е послужило като предупреждение за другите членове“, коментират разследващите.

Според изданието El Commercio става въпрос за престъпна банда от Перу, действаща в района на Буенос Айрес в Аржентина.

Предполага се, че една от младите жени е откраднала кокаин от престъпниците. След това бандата я е примамила в капан, измъчвала я е и я е убила с изключителна жестокост. Някои от телата на жените са били разчленени.

Първоначално властите съобщиха за четирима арестувани. Но по-късно местните медии посочиха, че броят на арестуваните е нараснал до 12.

Полицията разбрала за Инстаграм канала, след като един от задържаните е разкрил неговото съществуване по време на разпит.

„Това се случва с тези, които крадат наркотиците ми“, заявил лидерът на бандата.

В родния град на жените се проведе спонтанна демонстрация на няколко десетки души.

Политически и социални организации призоваха за протестен марш в неделя.

Католическата църква, която е влиятелна в Южна Америка, също коментира убийствата.

Епископите и свещениците от региона са „дълбоко натъжени от жестокото убийство“ на младите жени, се посочва в изявление.

Църквата призова властите да засилят разследванията си по случая и да защитят по-добре населението от подобни престъпници.

„Когато държавата се оттегли, търговията с наркотици се намесва“, заявиха оттам.

