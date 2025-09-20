Човешки останки, за които се смята, че принадлежат на мъж, издирван по подозрение в убийството на трите си дъщери на 9, 8 и 5 години, бяха открити в американския щат Вашингтон.

Полицията издирва Травис Декър, откакто служители на реда откриха телефона му и телата на момичетата му Пейтин, Евелин и Оливия в отдалечен къмпинг на 2 юни. Камионът му също беше открит наблизо, пише Би Би Си.

Останките са открити в отдалечен горист район южно от град Ливънуърт, в щата Вашингтон, съобщиха властите.

32-годишният Декър е бил издирван по обвинения в отвличане и убийство от първа степен, а властите смятат, че той се е укривал в отдалечена част на планинския и горист щат.

Майката на момичетата съобщила за изчезването им на 30 май, след като Декър не върнал дъщерите им в дома ѝ в Уеначи, Вашингтон, след посещение. Той също така не отговарял на телефонните ѝ обаждания.

Децата са починали от задушаване, а китките им били вързани, съобщиха властите.

Травис Декър е бил бивш войник и е възможно да е посещавал училище за оцеляване в планината като част от военното си обучение.

Останките бяха открити в четвъртък на планината Гриндстоун, на няколко мили от мястото, където през юни бяха открити телата на дъщерите на Декър.

Службата на маршалите на САЩ обяви награда от 20 000 долара за информация, водеща до залавянето на Декър.

Издирването доведе до масово затваряне на национални гори, популярни сред туристите в района.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK