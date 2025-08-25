Водолаз намери човешки останки в автомобил в река Колумбия. Така мистерия, която обсебваше следователите десетилетия наред, е разкрита.

Водолаз съобщи, че е открил останки на двама възрастни в автомобил, за който се смята, че е принадлежал на семейство Мартин — семейство, чието изчезване през 1958 г. предизвика сензационно медийно отразяване и години наред породи спекулации за съдбата им.

Откритието изглежда слага край на 67-годишната мистерия. Водолазът Арчър Мейо е предал останките на шерифската служба на окръг Хууд Ривър.

„Няма какво повече да се направи,“ каза Мейо пред местната медия The Oregon Live.

От шерифската служба не потвърждават, нито отричат твърденията на Мейо, като заявяват единствено, че случаят, който е на повече от 70 години, все още се разследва.

Семейство Мартин напуска дома си в Североизточен Портланд (на адрес 1715 NE 56th Ave.) на 7 декември 1958 г. за еднодневна екскурзия до Колумбийското дефиле, след което изчезва безследно.

Телата на двете най-малки дъщери — Вирджиния (13 г.) и Сю (11 г.) — са открити да плават в река Колумбия на следващата година. Но през следващите десетилетия се появиха много малко нови улики, които да помогнат на разследващите да намерят родителите Кен и Барбара Мартин, най-голямата им дъщеря Барбара (14 г.) или колата, с която са пътували в този ден. (Най-голямото дете в семейството, Доналд (28 г. по онова време), е бил в Ню Йорк.)

Властите смятали, че изчезването и предполагаемата смърт са възможен резултат от нещастен инцидент, при който автомобилът е паднал в трудно достъпна клисура или директно в реката.

Но мистерията около съдбата на семейството поддържала случая жив през годините, като любители на криминални случаи развивали различни теории — включително, че семейството е било убито.

Един от онези, които вярвали, че става дума за престъпление, бил Уолтър Грейвън, заместник-шериф в окръг Мълтнома през 50-те и 60-те години. Той смятал, че автомобилът е паднал от скала близо до град The Dalles. Подобни твърдения довели до допълнителни разследвания и накарали местния автор Дж. Б. Фишър да напише книга за случая — „Echo of Distant Water“ (2019).

Арчър Мейо — водолаз (любител и спасител), както и скулптор и мениджър на недвижими имоти — се запалил по случая през 2018 г. Един ден се озовал в архива на Историческото дружество на Орегон, разглеждайки снимка от края на 1800-те години, изобразяваща строителството на шлюзовете Cascade Locks, които се намират малко нагоре по течението от мястото, където е намерено едно от телата.

На снимката се виждало, че инженерите са направили огромна яма в дъното на реката. Мейо предположил, че точно там е попаднала колата, тъй като ямата вероятно би засмукала всичко тежко, преминаващо над нея. А ямата се намирала точно под паркинг, от който водач, непознаващ терена, би могъл лесно да направи грешен завой и да падне във водата.

Мейо се оказал прав.

След месеци усилия да получи нужните разрешителни и да организира всичко, и след 60 гмуркания, при които използвал дредж (устройство за разчистване на тиня и отпадъци), той достигнал преобърнат Форд комби от 50-те години, намиращ се на дълбочина около 18 метра. Уведомил шерифската служба на окръг Хууд Ривър, която наела фирма, за да извади автомобила от водата.

Операцията, проведена през март, не протекла както Мейо се надявал — изпълнителите успели да извадят ходовата част и двигателя, но не и купето на колата и съдържанието ѝ от ямата.

„От 7 години сънувам, мисля и съм обсебен от този случай", споделил Мейо.

Провалената операция означавала, че автомобилът не можел да бъде изследван в контролирана лабораторна среда от специалисти. Така че, ако Мейо искал истинско затваряне на този случай за оцелелите членове на семейство Мартин — и за себе си, той трябвало да продължи да се гмурка.

