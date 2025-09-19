24-годишен мъж е привлечен като обвиняем за убийството на своята майка. По искане на Окръжна прокуратура - Варна той е задържан под стража и е настанен за изследване в специализирано лечебно заведение

Тежкото престъпление е извършено в ранните часове на 18 септември във варненския жилищен комплекс „Чайка“. Според аутопсията, смъртта на 48-годишната жертва е настъпила в резултат от нанесени ѝ прободно-порезни рани в областта на сърцето.

Мотивите за извършването на убийството са в процес на изясняване. В хода на работата по случая са събрани данни за това, че Д.Е. е употребявал високорискови наркотични вещества, съобщават от прокуратурата.

24-годишният Д.Е. беше задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането му в съда за определяне на мярка за неотклонение.

Днес състав на Окръжния съд уважи искането на прокуратурата и определи Д.Е. да бъде задържан под стража. Освен това мъжът ще бъде настанен в психиатрично заведение за изследване. То ще бъде извършено в Психиатричната болница към Затвора в град Ловеч.

Определението на първоинстанционния съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд в града.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK