24-годишен мъж е привлечен като обвиняем за убийството на своята майка. По искане на Окръжна прокуратура - Варна той е задържан под стража и е настанен за изследване в специализирано лечебно заведение
Тежкото престъпление е извършено в ранните часове на 18 септември във варненския жилищен комплекс „Чайка“. Според аутопсията, смъртта на 48-годишната жертва е настъпила в резултат от нанесени ѝ прободно-порезни рани в областта на сърцето.
Мотивите за извършването на убийството са в процес на изясняване. В хода на работата по случая са събрани данни за това, че Д.Е. е употребявал високорискови наркотични вещества, съобщават от прокуратурата.
24-годишният Д.Е. беше задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането му в съда за определяне на мярка за неотклонение.
Днес състав на Окръжния съд уважи искането на прокуратурата и определи Д.Е. да бъде задържан под стража. Освен това мъжът ще бъде настанен в психиатрично заведение за изследване. То ще бъде извършено в Психиатричната болница към Затвора в град Ловеч.
Определението на първоинстанционния съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд в града.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK