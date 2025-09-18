Жестоко убийство във Варна – убиха 48-годишна жена, извършителят се издирва. Разследването се ръководи от Окръжната прокуратура в морския град.
Тежкото престъпление е извършено в ранните часове на 18 септември 2025 година в ж.к. „Чайка“.
По предварителни данни, жената е намушкана няколко пъти в областта на сърцето. От проведените разследване са събрани данни, които дават насока за евентуалния извършител на деянието.
Предстоят разпити на свидетели, изготвяне на експертизи и други действия за изясняване на фактите и обстоятелствата около случилото се.
Работата по досъдебното производство продължава.
