Окръжната прокуратура внесе искане в съда за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвинения в убийството на екопътека „Невястата“ край Смолян. Това съобщи окръжният прокурор Недко Симов, цитиран от БТА.

Той каза, че в качеството на наблюдаващ прокурор е преценил, че е налице реална опасност извършителят на престъплението да се укрие както и да извърши друго престъпление, в искането мотивите са развити подробно.

Обвиненият в убийството на 40-годишния Павел Христов от Ямбол е Ненчо Ненчев, на 42 години, от Сливен. Той е привлечен като обвиняем за това, че на 21 септември 2025 г., около 20:30 ч., на разстояние от 380 метра от паркинга на параклис в местността около екопътека „Невястата“, чрез нанасяне на удари с нож в областта на лицето, главата, гръдния кош и крайниците, умишлено е умъртвил Христов.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 21 септември вечерта Ненчо Ненчев се е намирал на екопътеката в землището на Смолян. Целта му била да срещне Павел Христов, за когото знаел, че се придвижва в района заедно с неговата бивша приятелка.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.

Внесеното от прокуратурата искане в Окръжен съд-Смолян ще бъде разгледано в съдебно заседание от 13:30 часа.

