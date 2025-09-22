Полицията в Смолян разследва тежко криминално престъпление, станало на екопътека „Невястата“, съобщи за БТА окръжният прокурор Недко Симов. Сигналът е подаден тази сутрин.
Намерено е тяло и се работи по всякакви версии, една от които е убийство.
Очаква се на място да пристигне съдебен лекар, за да направи оглед на тялото. Събират се всякакви доказателства.
На мястото на престъплението има екипи на полицията и се извършват огледи. Едва когато приключи работата на терен, ще може да се даде повече информация по случая.
Образувано е досъдебно производство.
