Полицията в Смолян разследва тежко криминално престъпление, станало на екопътека „Невястата“, съобщи за БТА окръжният прокурор Недко Симов. Сигналът е подаден тази сутрин.

Намерено е тяло и се работи по всякакви версии, една от които е убийство.

Очаква се на място да пристигне съдебен лекар, за да направи оглед на тялото. Събират се всякакви доказателства.

На мястото на престъплението има екипи на полицията и се извършват огледи. Едва когато приключи работата на терен, ще може да се даде повече информация по случая.

Образувано е досъдебно производство.

