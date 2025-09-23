dalivali.bg
България

Убит с няколко прободни рани: Прокуратурата потвърди за тежкото престъпление в Смолян

Заподозреният за убийството е обявен за общодържавно издирване

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:01 ч. 23.09.2025 г.

Апелативната прокуратура - Пловдив потвъри в съобщение до медиите, че в случая с намерения вчера труп край Смолян, се касае за убийство. 

Заподозрян за жестокото убийство на екопътека „Невястата“ край Смолян, е обявен за общодържавно издирване. Това съобщиха на брифинг окръжният прокурор на Смолян Недко Симов и директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР ст. Комисар Цветан Цанков. Те потвърдиха, че по случая с намерения вчера край пътеката труп на мъж е образувано досъдебно производство за убийство.

Полицаи свалиха на ръце тялото на мъжа, открит мъртъв нa екопътека

Мъжът е убит с няколко прободни рани, вероятно от нож, заявиха от прокуратурата и полицията. От прокуратурата нито потвърдиха, нито отрекоха информацията на запознати със случая, че мъжът е с прерязано гърло.

Версиите, по които се работи, са много, една от тях е, че убийството е свързано с ревност, посочи Недко Симов. По случая има свидетели, които са разпитани, сред тях и  39-годишна жена, която е била обект на ревността. Убитият мъж е от Ямбол. 

Тагове:
