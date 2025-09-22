Полицаи пренесоха на ръце по екопътека „Невястата“ край Смолян тялото на мъжа, което беше намерено днес преди обед в района на туристическия маршрут, предаде БТА.

След това то беше транспортирано с линейка за аутопсия. Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов коментира, че засега няма нито заподозрени, нито задържани по случая, тъй като се изчакват резултатите от аутопсията и заключението каква е причината за смъртта на мъжа.

Полицейски екипи продължават огледите и процесуално-следствените действия в района на паркинга в началото на екопътеката.

След щателното претърсване и вземане на проби от червен автомобил по-рано днес, от паркинга бяха иззети веществени доказателства и от втори автомобил.

Сигналът за намерено тяло в района на екопътеката е получен днес преди обед. По случая е образувано досъдебно производство.

