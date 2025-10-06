Телата на още двама хърватски планинари бяха намерени, след като вчера трима туристи бяха затрупани от лавина под високия 2275 метра връх Тосц в Юлийските Алпи, Северозападна Словения.

Вчера след обяд беше открито тялото на първия загинал. Намереният мъртъв планинар се е намирал на около 150 метра под планинската пътека за Тосц на надморска височина от 1650 метра.

В неделя над 70 спасители участваха в спасителната операция, която беше съпътствана от лоши метеорологични условия, пише 24ur.com. Следобед, когато времето се подобри, към тях се е присъединил хеликоптер.

Поради късния час и опасността от лавини, спасителната операция беше преустановена и възобновена тази сутрин.

Откритите днес планинари са братя и са били намерени с помощта на координати на мобилния телефон на единия, споделени от член на семейството. Единият е бил на около метър под снега, а другият - на около метър и половина.

2 / 10 Три станаха жертвите на лавина в Словения Вчера беше открито тялото на първия загинал, а днес на другите двама - единият е бил на около метър под снега, а другият - на около метър и половина Снимка: 24ur.com Снимка: 24ur.com Снимка: 24ur.com Снимка: 24ur.com

4 снимки Снимка: 24ur.com

В района са паднали над 60 сантиметра сняг, а лавината е станала спонтанно. Местността е тревиста, земята е била все още топла, така че снегът не е бил стабилен. Вятърът, който е създавал пориви, също е изиграл своята роля.

Словенският министър на вътрешните работи изрази съболезнования за семействата на загиналите планинари и апелира всички, които планират преходи в планината, да проверяват своевременно прогнозата за времето.

Групата планинари е била от седем души – четирима са останали в хижата Водников дом, а трима са тръгнали да изкачват връх Тосц, предава БТА.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK