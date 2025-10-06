Три станаха жертвите на лавина в Словения

Телата на още двама хърватски планинари бяха намерени, след като вчера трима туристи бяха затрупани от лавина под високия 2275 метра връх Тосц в Юлийските Алпи, Северозападна Словения.
Вчера след обяд беше открито тялото на първия загинал. Намереният мъртъв планинар се е намирал на около 150 метра под планинската пътека за Тосц на надморска височина от 1650 метра.
В неделя над 70 спасители участваха в спасителната операция, която беше съпътствана от лоши метеорологични условия, пише 24ur.com. Следобед, когато времето се подобри, към тях се е присъединил хеликоптер.
Поради късния час и опасността от лавини, спасителната операция беше преустановена и възобновена тази сутрин.
Откритите днес планинари са братя и са били намерени с помощта на координати на мобилния телефон на единия, споделени от член на семейството. Единият е бил на около метър под снега, а другият - на около метър и половина.
В района са паднали над 60 сантиметра сняг, а лавината е станала спонтанно. Местността е тревиста, земята е била все още топла, така че снегът не е бил стабилен. Вятърът, който е създавал пориви, също е изиграл своята роля.
Словенският министър на вътрешните работи изрази съболезнования за семействата на загиналите планинари и апелира всички, които планират преходи в планината, да проверяват своевременно прогнозата за времето.
Групата планинари е била от седем души – четирима са останали в хижата Водников дом, а трима са тръгнали да изкачват връх Тосц, предава БТА.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK