Трима хърватски планинари бяха затрупани от лавина под връх Тосц в Юлийските Алпи, Северозападна Словения, съобщават словенски и хърватски медии, цитирани от АФП.

Спасителни екипи откриха тялото на един от тримата алпинисти, които бяха отнесени от лавина в неделя, съобщи полицията.

Тримата са били част от група от 7 алпинисти, които са се изкачвали към връх Тоск в северозападна Словения, според местни медии. Четирима от групата са решили да си починат по-рано през деня, а останалите трима са продължили нагоре и са били застигнати от лавината, съобщава словенската официална информационна агенция STA.

Спасителят Клемен Белхар по-рано заяви, че търсенето е било затруднено от дъжд, сняг и опасност от нови лавини. Лошото време е попречило и на използването на хеликоптер.

Словения беше засегната от внезапна вълна на застудяване, донесла необичайно ранен сняг, силни ветрове и ниски температури. Страната е популярна дестинация за планинари и алпинисти.

