dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 13°
13 Облачно 15°
14 Разкъсана облачност 15°
15 Разкъсана облачност 15°
16 Разкъсана облачност 16°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Светът

Тръмп написа писмо до тайландския премиер за разрешаване на граничния конфликт с Камбоджа

Спорът им относно трасето на някои части от границата им датира от повече от век

Снимка: EPA

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:35 ч. 09.10.2025 г.

Американският президент Доналд Тръмп е „изразил желанието си“ Тайланд и Камбоджа да разрешат граничния си конфликт, обяви тайландският премиер Анутин Чарнвиракул.

„Президентът Тръмп ми изпрати писмо, в което изразява желанието си Тайланд и Камбоджа да преговарят за намиране на решение на конфликта“, каза Анутин Чарнвиракул, цитиран от АФП, предаде БГНЕС.

„Ще му отговоря, като му представя нашата гледна точка и ако Камбоджа я споделя, Тайланд е готов да продължи процеса“, продължи той.

Тайланд е готов да преговаря с Камбоджа, добави премиерът, при условие че тя изтегли тежкото си оръжие от граничните зони, разминира тези територии, предприеме по-строги мерки срещу мрежите за онлайн измами и премести своите граждани извън граничните зони, претендирани от Тайланд. 

Ердоган благодари на Тръмп за споразумението за Газа

Двете съседни държави от Югоизточна Азия се сражаваха в продължение на пет дни през юли, като боевете, водени от техните сухопътни войски, артилерия и авиация, отнеха живота на най-малко 43 души и доведе до евакуацията на над 300 000 цивилни.

Спорът им относно трасето на някои части от границата им датира от повече от век. Сраженията през юли бяха предизвикани от твърденията на Тайланд, че Камбоджа е поставила мини, които са ранили негови войници. 

Камбоджа поиска незабавна намеса за деескалация на напрежението по границата с Тайланд

Те сключиха споразумение за прекратяване на огъня на 29 юли след намесата на Доналд Тръмп, който претендира за Нобелова награда за мир за ролята си в разрешаването на осем конфликта, включително и този.

Но оттогава двете страни се обвиняват взаимно в нарушения на примирието.

През август министър-председателят на Камбоджа обяви, че подкрепя кандидатурата на Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, като похвали „далековидната и иновативна дипломация“ на американския президент.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Руски милиардери срещу държавата на Путин: Централната банка обвини властта в нарушение и заграбване на активи

Руски милиардери срещу държавата на Путин: Централната банка обвини властта в нарушение и заграбване на активи
Борисов за кризата с боклука: Кметът да идва веднага – 100 - 200 милиона, без обществена поръчка, каквото пожелае (ВИДЕО)

Борисов за кризата с боклука: Кметът да идва веднага – 100 - 200 милиона, без обществена поръчка, каквото пожелае (ВИДЕО)
Борисов за "Елените": Застроеното в деретата да се събаря. Мирчев: Той раздаде плажовете на приятелите си от СИК

Борисов за "Елените": Застроеното в деретата да се събаря. Мирчев: Той раздаде плажовете на приятелите си от СИК
От Индия до Перник: Д-р Саид се върна, за да лекува децата в миньорския град

От Индия до Перник: Д-р Саид се върна, за да лекува децата в миньорския град
Брокер: Цените на имотите на "Елените" са с до 400 евро/кв.м по-ниски от тези в съседните курорти

Брокер: Цените на имотите на "Елените" са с до 400 евро/кв.м по-ниски от тези в съседните курорти

Тази сутрин
Снимка: Бъдеще като научна фантастика: Как квантовите компютри ще променят живота ни?
Бъдеще като научна фантастика: Как квантовите компютри ще променят живота ни?
Снимка: Мирослав Севлиевски: Да изберем калпав политик е като да изберем калпав бръснар – може да ни отреже главата
Мирослав Севлиевски: Да изберем калпав политик е като да изберем калпав бръснар – може да ни отреже главата
Снимка: Кантарджиев: След наводнението – има фекални води във водопровода. Има риск от опасни бактерии
Кантарджиев: След наводнението – има фекални води във водопровода. Има риск от опасни бактерии
Лице в лице
Снимка: Бетон вместо река
Бетон вместо река
Снимка: Цената на здравето
Цената на здравето
Снимка: След водното бедствие в "Елените"
След водното бедствие в "Елените"
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели