Тръмп написа писмо до тайландския премиер за разрешаване на граничния конфликт с Камбоджа

Американският президент Доналд Тръмп е „изразил желанието си“ Тайланд и Камбоджа да разрешат граничния си конфликт, обяви тайландският премиер Анутин Чарнвиракул.

„Президентът Тръмп ми изпрати писмо, в което изразява желанието си Тайланд и Камбоджа да преговарят за намиране на решение на конфликта“, каза Анутин Чарнвиракул, цитиран от АФП, предаде БГНЕС.

„Ще му отговоря, като му представя нашата гледна точка и ако Камбоджа я споделя, Тайланд е готов да продължи процеса“, продължи той.

Тайланд е готов да преговаря с Камбоджа, добави премиерът, при условие че тя изтегли тежкото си оръжие от граничните зони, разминира тези територии, предприеме по-строги мерки срещу мрежите за онлайн измами и премести своите граждани извън граничните зони, претендирани от Тайланд.

Двете съседни държави от Югоизточна Азия се сражаваха в продължение на пет дни през юли, като боевете, водени от техните сухопътни войски, артилерия и авиация, отнеха живота на най-малко 43 души и доведе до евакуацията на над 300 000 цивилни.

Спорът им относно трасето на някои части от границата им датира от повече от век. Сраженията през юли бяха предизвикани от твърденията на Тайланд, че Камбоджа е поставила мини, които са ранили негови войници.

Те сключиха споразумение за прекратяване на огъня на 29 юли след намесата на Доналд Тръмп, който претендира за Нобелова награда за мир за ролята си в разрешаването на осем конфликта, включително и този.

Но оттогава двете страни се обвиняват взаимно в нарушения на примирието.

През август министър-председателят на Камбоджа обяви, че подкрепя кандидатурата на Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, като похвали „далековидната и иновативна дипломация“ на американския президент.