Турският президент Реджеп Тайип Ердоган благодари на американския президент Доналд Тръмп и се обяви за „много доволен“ от споразумението за примирие в Газа.

„Много съм доволен, че преговорите между Хамас и Израел, проведени в Шарм ел Шейх, в които Турция също участва, доведоха до примирие в Газа. Искам да изразя благодарността си, особено към американския президент Тръмп, който прояви необходимата политическа воля, за да насърчи израелското правителство да приеме примирие, както и към нашите братски страни Катар и Египет“, написа турският държавен глава в X.

„В Турция ще следим отблизо изпълнението на споразумението и ще продължим да допринасяме за процеса“, добави той, цитиран от АФП.

„С установяването на примирие хуманитарната помощ трябва да бъде доставена в Газа, регион, който е обхванат от хуманитарна катастрофа, и усилията за възстановяване трябва да бъдат предприети спешно. Турция ще продължи да предоставя интензивна хуманитарна помощ на Газа“, отговори от своя страна турското министерство на външните работи.

На 8 октомври Ердоган заяви, че е бил „изрично“ помолен от Доналд Тръмп да убеди Хамас да преговаря за мир с Израел.

Турска делегация, водена от шефа на разузнавателните служби (MIT) Ибрахим Калин, посети Египет, Шарм ел Шейх, за да участва в преговорите.

Калин вече участва в дискусиите в Доха миналата седмица и проведе поредица от разговори с американски, египетски, катарски и хамаски представители, според източници от службите за сигурност.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK