Камбоджанският министър-председател Хун Манет имаше телефонен разговор с Ануар Ибрахим, министър-председател на Малайзия и настоящ председател на АСЕАН, относно тревожните събития в пограничното село Прей Чан, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Сблъсъците между тайландските въоръжени сили и камбоджанските цивилни в село Прей Чан, провинция Бантеай Меанчей, доведоха до десетки ранени цивилни.

Хун Манет поиска незабавна намеса от Ануар Ибрахим, за да помогне за деескалация на ситуацията чрез запазване на статуквото, предотвратяване на по-нататъшна ескалация или действия, които биха могли да разширят конфликта, и допускане на Съвместната гранична комисия да разреши проблема.

Исканията на Пномпен са в съответствие със споразумението, постигнато между Камбоджа и Тайланд на специалното заседание на Общия граничен комитет на 10 септември 2025 г.

Снимка: Ройтерс

