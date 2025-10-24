dalivali.bg
Тийнейджър беше опериран, след като погълна близо 100 магнита

Той ходил с тях няколко дни, преди да отиде в болница

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:21 ч. 24.10.2025 г.

Тийнейджър беше опериран, след като е погълнал близо 100 магнита, закупени от сайта за онлайн търговия „Teму“, предаде Франс прес.

Борят се за живота на дете, погълнало два магнита, които се свързват в стомаха му

13-годишното момче от Нова Зеландия в продължение на 4 дни изпитва болки в корема. Детето е откарано в болница в новозеландския град Тауранга, където е оперирано. Лекарите отстраняват магнитите.

„Момчето призна, че е погълнало между 80 и 100 мощни неодимови магнита с размери около 5x2 мм седмица по-рано“, се посочва в доклад на лекарите от болницата.

Този тип магнити, забранени в Нова Зеландия от януари 2013 г., са закупени от китайската платформа „Тему“. Лекарите заявиха, че натискът, упражняван от магнитите, е причинил некроза в четири области на тънките и дебелите черва на момчето. Детето е било изписано от болницата след 8-дневно лечение.

Пациентка с Паркинсон свири на кларинет, докато й оперират мозъка (ВИДЕО)

„Тему“ е започнал разследване по случая.

Руски бойни самолети навлязоха във въздушното пространство на Литва, НАТО вдигна изтребители
Евакуираха столичен мол
Военнослужещ от Специалните сили пострада тежко при парашутен скок
Бойко Борисов: Да се спре с този цирк, още днес да върнат колите и шофьорите на Радев

Ройтерс: Китай спря покупките на руски петрол след санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“
