Тийнейджър беше опериран, след като погълна близо 100 магнита

Тийнейджър беше опериран, след като е погълнал близо 100 магнита, закупени от сайта за онлайн търговия „Teму“, предаде Франс прес.

13-годишното момче от Нова Зеландия в продължение на 4 дни изпитва болки в корема. Детето е откарано в болница в новозеландския град Тауранга, където е оперирано. Лекарите отстраняват магнитите.

„Момчето призна, че е погълнало между 80 и 100 мощни неодимови магнита с размери около 5x2 мм седмица по-рано“, се посочва в доклад на лекарите от болницата.

Този тип магнити, забранени в Нова Зеландия от януари 2013 г., са закупени от китайската платформа „Тему“. Лекарите заявиха, че натискът, упражняван от магнитите, е причинил некроза в четири области на тънките и дебелите черва на момчето. Детето е било изписано от болницата след 8-дневно лечение.

„Тему“ е започнал разследване по случая.