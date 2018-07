Терминал 2 на мюнхенското летище - второто най-натоварено в Германия, заработи отново, след като бе затворен за няколко часа.

Рано сутринта полицията затвори терминала, след като жена се промъкнала през контролно-пропускателен пункт.

Органите на реда са били уведомени, че жената е минала през охраняваната зона, без да бъде проверена от персонала. Те продължават да я търсят. Работата на Терминал 2 е била почти напълно спряна. Много полети са били отменени или забавени.

They threw all ten of the first class passengers out of the lounge into the masses with no fast track or escort and just got text my flight was canceled. @lufthansa #lufthansafirstclass #munichairport pic.twitter.com/hURsuvvYHX