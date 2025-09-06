Театрална режисьорка и преподавател по драматургия са сред жертвите на катастрофата в Лисабон

Театралната режисьорка Кейли Смит и нейният партньор Уил Нелсън, преподавател по драматургия, британски граждани, са сред жертвите на катастрофата с фуникуляр в Лисабон, съобщи Би Би Си.
Театър MADS в Макълсфийлд, където са работили двамата, публикува текст в чест на двамата в петък вечерта.
Фуникулярът „Глория“, популярна туристическа атракция, дерайлира в сряда – 3 септември, и се удари в сряда. Загинаха 16 души.
Сред загиналите има и граждани на Португалия, Южна Корея, Швейцария, Канада, Украйна, Франция и САЩ, съобщи полицията.
Британският премиер сър Киър Стармър заяви, че е „дълбоко натъжен“ да чуе за трима британски граждани, загинали при катастрофата, съобщи Даунинг стрийт.
„Мислите му са със семействата им и засегнатите от този ужасен инцидент. Ние сме обединени с Португалия през този труден момент“, каза говорител на британското правителство.
Все още не е обявено името на третата жертва от Великобритания.
Причината за катастрофата не е обявена официално все още. Оператор на обществен транспорт в Лисабон обяви, че всички фуникуляри ще бъдат проверени и че е започнало независимо разследване.
140-годишният въжен трамвай дерайлира около 18:15 ч. местно време близо до градския булевард „Авенида да Либердаде“.
Видеоклипове и изображения от мястото показват преобърната, смачкана жълта мотриса, лежаща на калдъръмената улица.
Португалският премиер Луиш Монтенегро нарече катастрофата „една от най-големите човешки трагедии в нашата нова история“. В четвъртък в Португалия беше обявен национален на траур.
Първоначално властите съобщиха за 17 жертви, но броят им беше намален на 16.
Смяташе се, че сред загиналите е германски гражданин, но по-късно беше установено, че е бил в болница през нощта.
Фуникулярът е вид железопътна система, която позволява пътуване по стръмни склонове. В Лисабон те са ключово средство за придвижване по калдъръмените улици на града.
Фуникулярните железници на града – „Глория“, „Лавра“, „Бика“ и „Граса“, бяха спрени временно от движение, за да бъдат проверени.
Линията „Глория“ е открита през 1885 г. и електрифицирана три десетилетия по-късно.
