Немски свещеник откри, че е внук на Хайнрих Химлер, след като разпозна снимка на любовницата на архитекта от Холокоста като своя баба.

49-годишният Хенрик Ленкайт бил ужасен, докато ровил в интернет, когато научил, че Хедвиг Потхаст, която го е хранила с шоколадови бонбони като дете, е имала афера с нацисткия политик по време на Втората световна война, преди да роди майка му.

Ленкайт, брачен консултант в Южна Испания, наскоро разкри, че майка му, която почина през 2019 г., никога не е споменавала връзката и че е израснал с убеждението, че съпругът на Потхаст, Ханс Щек, е неговият биологичен дядо.

Той каза пред германския вестник Der Spiegel, че е бил „напълно шокиран“ да научи за семейната връзка.

„В Уикипедия изведнъж се озовах, гледайки лицето на баба ми“, каза той. „Наистина ли съм внук на този човек?“

Ленкайт каза, че бил развълнуван да прочете за Химлер, след като гледал биографичен документален филм.

Едва тогава открил, че баба му по майчина линия вече има своя собствена страница, в която е описана съмнителна извънбрачна връзка с Химлер от 1938 г.

„Как е възможно баба ми да е обичала такова чудовище?“, чудил се той. Химлер бил вторият най-могъщ човек в Третия райх и организирал „Окончателното решение“ на нацистка Германия.

Статията в Уикипедия за Потхаст описва как Химлер и неговата секретарка „са си признали любовта по Коледа“ същата година. Голяма част от връзката остава неясна. Други източници казват, че са започнали аферата си през 1940 г.

Твърди се, че писмата между двамата включват техните галени имена един за друг: той я наричал „Зайче“, а тя него – „Крал Хайнрих“.

Ленкайт научил, че Потхаст е родила сина си Хелге, през 1942 г., а след това и Нанет-Доротея, майката на Ленкайт, през 1944 г.

Химлер се самоубива в британски арест през 1945 г. Потхаст се омъжва за Щек през 1955 г. „Целият ми живот е бил лъжа – 47 години от него не са били истина“, каза Ленкайт пред The ​​Telegraph. „Така че да, аз съм в траур, с всички чувства на гняв, тъга, депресия и страх, които това води до себе си.“

Откакто научил за връзката Ленкайт разказал на децата си. Хелге Щек, неговият чичо, починал бездетен. Той също така говори за трудността си да промени отношението си към родителите си, въпреки че вярва, че никой от двамата не е вярвал в нацистката идеология. Ленкайт каза пред The ​​Telegraph, че си спомня, че му е било странно, че „толкова малко хора сякаш скърбят“ за баба му на погребението ѝ, след като тя почина през 1994 г.

