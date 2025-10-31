„Господ здраве да ви дава! Сега отново виждам и мога да се грижа за моето дете“. С тези думи млада майка се обръща към медиците на Очна клиника при УМБАЛ „Александровска“.

Тя е 40-годишна самотна майка на 13-годишно дете със специални образователни потребности.

В продължение на година зрението ѝ постепенно отслабва, докато не става почти напълно сляпа. Едното око виждало само светлина, а с другото различавала едва сенки. Без средства за осигуровки и операция, но с огромно достойнство и сила, тя не е търсила помощ. Просто е продължила да се грижи за детето си, колкото може.

За нейния тежък случай случайно разбира д-р Кремена Петрова, специалист в Очна клиника на УМБАЛ „Александровска“. След като медиците от клиниката се запознават с нейното състояние и установяват причината за проблема – двустранни хиперматурни катаракти, екипът се организира незабавно.

„Осигурихме и закупихме изкуствени вътреочни лещи, а доц. Здравков и неговият екип извършиха сложната операция по имплантацията им. Днес жената отново вижда – и има шанс за ново начало. Зрението ѝ е не просто възстановено – то е върнато с човечност, достойнство и надежда“, посочи проф. Александър Оскар.

По-рано този месец екипът на проф. Оскар спаси пациент със сачма в окото, прострелян в столичен нощен клуб.

