Противогрипните ваксини са дефицитна стока и намирането им в аптечната мрежа граничи с невъзможното. Това сигнализират зрители на bTV, притеснени, че ще изпуснат препоръчителния период за имунизация – от средата на октомври до средата на ноември.

По думите им в София е по-лесно да си намериш райски газ, чиято продажба е забранена, отколкото да откриеш препарата, препоръчван от лекари и фармацевти. Ситуацията в страната е подобна, пациенти алармират, че няма свободен достъп до ваксините за грип.

Здравните власти информират, че страната ни очаква доставка на 580 000 противогрипни ваксини за сезона, от които 407 000 са предвидени за възрастните хора над 65 г. и ще бъдат поставяни от общопрактикуващите лекари.

Екип на bTV направи проверка колко време отнема намирането на противогрипна ваксина.

На пазара се предлагат три вида – Fluenz, Vaxigrip и Influvac, като първата е назална, а вторите две – инжекционни. На теория разнообразие има и пациентът има избор какъв препарат да си постави, на практика обаче нещата не стоят така.

Снимка: Facebook

Първо посещаваме голям търговски център, в който има представители на три големи аптечни вериги. В първия обект не откриваме ваксини, от нито един вид. На въпрос кога ще докарат, отговарят, че нямат представа и уточняват, че им доставят малки количества, които свършват много бързо.

Снимка: Facebook

Във втората аптека сценарият се повтаря, отново няма наличности, но обясняват, че зареждат периодично и да проверяваме. Не поемат обаче отговорност от кой вид ще заредят. В третия обект ни казват: „Не, ваксини няма! Вие сте петдесетият човек от сутринта. Може би, другата седмица, чака се внос. Проверка в онлайн аптеките също показва, че наличности няма.

Снимка: Интернет

Проверяваме ситуацията в малките квартални аптеки. Там се оказва, че зареждат, но се съставят списъци с чакащи – от титуляри и резерви. Ако някой се откаже от първия списък, се обаждат на хората от втория. Записват ни във втория, седмица по-късно ни се обаждат с добра новина – може да си купим два броя Influvac.

Питаме дали се очаква зареждане от назалната, предпочитана за прилагане на деца над 2 г., но фармацевтът отговаря, че до него изобщо не достигат препарати от този вид.

Педиатърът Гергана Антонова прави важното уточнение, че ако едно дете не е боледувало от грип, не е ваксинирано срещу болестта досега и е под 6 г., трябва да се приложи втора доза на ваксината, месец след първата. Затова съветват да се купуват едновременно, защото после родителите може да срещнат трудност с намирането на същата ваксина.

От здравното ведомство посочват, че се очакват нови доставки на ваксини срещу грип и не трябва да има паника.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

