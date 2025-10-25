Зрението на студент от Испания, обучаващ се по програма „Еразъм“ в Букурещ, беше спасено в Очната клиника към УМБАЛ “Александровска”.

Младежът е бил пострадал след прострелване с въздушна пушка пред нощен клуб в центъра на София. Инцидентът е станал на 24 октомври вечерта.

При извършения спешен офталмологичен преглед е установено метално чуждо тяло в орбитата на дясното око, както и разкъсна рана на клепача, съответстваща на входно отвърстие от прострелване. Зрението на пациента към момента на приемане е било силно намалено – до броене на пръсти пред окото.

Това съобщи проф. Александър Оскар в профила си във Фейсбук.

„Да дойдеш в България за уикенда… и да преживееш нещо, което можеше да промени живота ти завинаги“, коментира той.

Снимка: Alek Oscar/Фейсбук

Благодарение на бързата реакция и високия професионализъм на екипа на очната клиниа зрениети на студента е спасено.

Снимка: Alek Oscar/Фейсбук

След пълни изследвания и подготовка, екипът на доц. Яни Здравков извършва спешна операция, при която успешно е отстранено металното чуждо тяло – сачма от въздушна (газова) пушка. Операцията е преминала успешно, а състоянието на пациента е стабилно.

Благодарение на отдадеността и професионализма на екип един млад човек отново ще може да вижда света ясно, посочва д-р Оскар.

