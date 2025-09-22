Лекари спасиха зрението на 11-годишно дете, получило сериозна разкъсно-контузна травма на дясното око при цепене на дърва. Затова съобщи в профила си във Фейсбук офталмологът проф. Александър Оскар.

Операцията е приключила преди малко повече от час - около 20:30 часа.

По думите Оскар състоянието на детето е било тежко – силно намалено зрение, хипотония на окото, разкъсни рани на клепач и склера, наличие на хифема и фибрин в предната камера.

Снимка: Alek Oscar/Фейсбук

„Благодарение на бързата реакция, високия професионализъм и отличната работа в екип беше извършена спешна оперативна интервенция, с която зрението на детето беше спасено, като бе отстранено близо 15 мм парче дървесина от окото“, посочва лекарят.

„Поздравления и адмирации за екипа на очна клиника на УМБАЛ “Александровска”, извършил спешната операция. Истории като тази напомнят, че зад всяко спасено зрение стои отдаденост на професията и голям опит“, коментира още Александър Оскар.

