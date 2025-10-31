Нова изложба в Лондон представя мрачната и зловеща история на окултното и свръхестественото от цял ​​свят точно преди Хелоуин.

„Тъмни тайни: Езотеричната изложба“, отворена за публиката на 11 октомври, предлага разнообразни антики.

Сред тях - най-голямата колекция от прокълнати кукли в Европа, комплект за лов на вампири от XIX век и мумифицирани глави, създадени от племената Шуар на амазонките като военни трофеи.

Снимка: Ройтерс

Изложбата включва над 1000 предмета, разпределени в 27 стаи, пише Ройтерс.

Сравнително съвременни експонати включват яке, носено от американския китарист Джими Хендрикс, за което се твърди, че е свързано с преждевременната му смърт на 27-годишна възраст, и церемониален жезъл, приписван на британския окултист Алистър Кроули.

Снимка: Ройтерс

Изложбата има за цел също така да развенчае и разкрие измамни медиуми и илюзорни устройства като дъски за спиритически сеанси и плочи, за които се предполага, че са улавяли съобщения от мъртвите.

„Виждате как медиумите са използвали методи, ако не използваме думата трикове, за да се преструват, че са в контакт с духове. Така че тук ще видите някои плочи, които са били използвани за правене на видения и за отправяне на правилно послание в смисъл на духовно послание“, разказа съдебният антрополог и магьосник Матео Борини.

Снимка: Ройтерс

Други паранормални фалшификати включват фалшив череп на върколак и фалшиви скелети на феи.

Изложена е и двуглава лисица, създадена от съветския хирург Владимир Демихов. Лекарят твърди, че двуглавото му творение е оцеляло няколко дни, но това твърдение остава оспорено.

Снимка: Ройтерс

С наличието на друидски артефакти, като издълбани ритуални монолити, изложбата служи и като напомняне за езическия и друидски произход на Хелоуин.

Матео Борини обясни, че „Хелоуин“ е започнал като езически религиозен фестивал и се е преместил през годините.

Снимка: Ройтерс

„Той е бил по някакъв начин демонизиран от Християнската католическа църква, но в същото време е бил свързан с Деня на мъртвите. В днешно време става все по-популярен по един по-комерсиален начин“, каза Борини.

Снимка: Ройтерс

Изложбата продължава до май 2026 г.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK