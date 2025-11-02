dalivali.bg
Сръбската полиция изгони и съблече по бельо унгарски студентки поради заплаха "за националната сигурност"
Над сто хиляди души от цяла Сърбия се събраха пред гарата в памет на жертвите
Снимка: Ройтерс
Светът

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:55 ч. 02.11.2025 г.

Унгарските студенти, които искаха да демонстрират солидарност със сръбските студенти в Нови Сад, бяха изгонени от сръбската гранична полиция, предаде БГНЕС.

Студентите от Будапеща не бяха допуснати да преминат унгарско-сърбската граница. Унгарските младежи пътуваха с кола, микробус и автобус.

От тридесетте студенти единадесет успяха да преминат границата и да стигнат до Нови Сад. Всички, които преди това бяха в Сърбия, бяха върнати обратно след тричасово чакане на границата.

„Не искам повече никоя майка да носи черна забрадка“: година след трагедията в Нови Сад

„Всички получихме документ, в който се посочва, че представляваме заплаха за националната сигурност на сръбската държава“, коментира Анна Хорват от студентския съюз (Hasz) пред 24.hu. Конфискувани бяха радиостанции, стикери и значки, а две студентки бяха съблечени до бельо, уточнява унгарското издание.

Вчера в Нови Сад се проведе мащабна демонстрация в памет на загиналите при срутването на козирката на гарата в града точно преди година. При инцидента загинаха 16 души.

Снимка: Ройтерс

Над сто хиляди души от цяла Сърбия се събраха пред гарата в памет на жертвите. Диана Хърка, майката на Стефан, една от жертвите на 1 ноември 2024 г., започна гладна стачка.

Протестният поход в Сърбия: Властта отговори с ремонти по пътищата, спряха и влаковете (СНИМКИ и ВИДЕО)

Година след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души при срутването на бетонната козирка на жп гарата, а един бе тежко ранен, студентите отправиха послание към управляващите.

Снимка: Ройтерс

"До утре и до всеки следващ ден, докато възтържествува истината",  написаха студентите на транспарант, който спуснаха от Петроварадинската крепост, разположена на десния бряг на река Дунав в Нови Сад, предаде БТА.

Сърби от диаспората отбелязаха годишнината в над 60 града по света, а студентите им благодариха.

В сръбската столица Белград и в най-големия град в Източна и Южна Сърбия - Ниш, се състояха възпоменателни събирания по повод трагедията. Там имаха възможност да отдадат своята почит тези, които не успяха да отидат до Нови Сад.

Снимка: Ройтерс

Съдебен процес все още не е започнал, води се разследване. В средата на ноември е насрочено първото изслушване на бившия министър на транспорта Горан Весич, който подаде оставка дни след трагедията, но обяви, че не се чувства виновен за случилото се.

Марли, спрейове и електролити: Студентите, които вървят пеша от Белград за Нови Сад, имат нужда от дарения

Според сръбското Министерство на вътрешните работи вчера в Нови Сад е имало около 39 хиляди души, според Франс прес са присъствали най-малко 100 000 души.

Снимка: Ройтерс

Дни наред студенти и граждани от различни части на Сърбия вървяха пеша до Нови Сад.

Най-дългият маршрут от 420 км, който изминаха студентите до Нови Сад, е от населения с бошняци град Нови Пазар (Югозападна Сърбия).

Снимка: Ройтерс

„Буквално ще се върнем в 1992 г., когато купувахме бензин в туби и контрабандирахме гориво през Дунав“

Възпоменателното събитие в Нови Сад една година по-късно е  кулминацията на антиправителствените протести, оглавени от студенти, които започнаха след трагедията.

Снимка: Ройтерс

В края на миналия ноември студентите блокираха над 60 факултета в цялата страна, а протестите придобиха масовост.

Снимка: Ройтерс

Година след трагедията в Нови Сад: Сърбия си спомня за загиналите под рухналата козирка

Снимка: Ройтерс

