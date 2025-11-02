Над сто хиляди души от цяла Сърбия се събраха пред гарата в памет на жертвите

Сръбската полиция изгони и съблече по бельо унгарски студентки поради заплаха "за националната сигурност"

Унгарските студенти, които искаха да демонстрират солидарност със сръбските студенти в Нови Сад, бяха изгонени от сръбската гранична полиция, предаде БГНЕС.

Студентите от Будапеща не бяха допуснати да преминат унгарско-сърбската граница. Унгарските младежи пътуваха с кола, микробус и автобус.

От тридесетте студенти единадесет успяха да преминат границата и да стигнат до Нови Сад. Всички, които преди това бяха в Сърбия, бяха върнати обратно след тричасово чакане на границата.

„Всички получихме документ, в който се посочва, че представляваме заплаха за националната сигурност на сръбската държава“, коментира Анна Хорват от студентския съюз (Hasz) пред 24.hu. Конфискувани бяха радиостанции, стикери и значки, а две студентки бяха съблечени до бельо, уточнява унгарското издание.

Вчера в Нови Сад се проведе мащабна демонстрация в памет на загиналите при срутването на козирката на гарата в града точно преди година. При инцидента загинаха 16 души.

Снимка: Ройтерс

Над сто хиляди души от цяла Сърбия се събраха пред гарата в памет на жертвите. Диана Хърка, майката на Стефан, една от жертвите на 1 ноември 2024 г., започна гладна стачка.

Година след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души при срутването на бетонната козирка на жп гарата, а един бе тежко ранен, студентите отправиха послание към управляващите.

Снимка: Ройтерс

"До утре и до всеки следващ ден, докато възтържествува истината", написаха студентите на транспарант, който спуснаха от Петроварадинската крепост, разположена на десния бряг на река Дунав в Нови Сад, предаде БТА.

Сърби от диаспората отбелязаха годишнината в над 60 града по света, а студентите им благодариха.

В сръбската столица Белград и в най-големия град в Източна и Южна Сърбия - Ниш, се състояха възпоменателни събирания по повод трагедията. Там имаха възможност да отдадат своята почит тези, които не успяха да отидат до Нови Сад.

Снимка: Ройтерс

Съдебен процес все още не е започнал, води се разследване. В средата на ноември е насрочено първото изслушване на бившия министър на транспорта Горан Весич, който подаде оставка дни след трагедията, но обяви, че не се чувства виновен за случилото се.

Според сръбското Министерство на вътрешните работи вчера в Нови Сад е имало около 39 хиляди души, според Франс прес са присъствали най-малко 100 000 души.

Снимка: Ройтерс

Дни наред студенти и граждани от различни части на Сърбия вървяха пеша до Нови Сад.

Най-дългият маршрут от 420 км, който изминаха студентите до Нови Сад, е от населения с бошняци град Нови Пазар (Югозападна Сърбия).

Снимка: Ройтерс

Възпоменателното събитие в Нови Сад една година по-късно е кулминацията на антиправителствените протести, оглавени от студенти, които започнаха след трагедията.

Снимка: Ройтерс

В края на миналия ноември студентите блокираха над 60 факултета в цялата страна, а протестите придобиха масовост.

Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс