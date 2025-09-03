Напрежение е възникнало снощи между турски и гръцки рибари в морето между гръцките острови Тасос и Самотраки в северната част на Егейско море, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Гръцките рибари твърдят, че техни турски колеги навлизат в гръцки териториални води, където извършват незаконен риболов.

Според видеоматериали, качени от гръцки рибари в социалните мрежи, турски риболовни кораби са достигнали на едва 4-6 морски мили от бреговете на Самотраки.

Напрежението се е увеличило снощи около 22 ч., когато гръцки рибари са се отправили към зоната, за да поискат от турците да я напуснат.

Тонът между двете групи се е повишил и турските рибари дори са произвели изстрели във въздуха.

Според гръцките рибари властите на Гърция не са взели мерки след инцидента.

