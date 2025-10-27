На 29 октомври предстоят предсрочни парламентарни избори в Нидерландия.

Защо нидерландците се явяват на предсрочни избори?

До предсрочните избори – почти две години преди редовните - се стигна, след като в началото на юни крайнодесният депутат Герт Вилдерс предизвика политическа криза в Нидерландия, изтегляйки министрите си от управляващата коалиция заради спор за мерките срещу миграцията.

До произвеждането на изборите на 29 октомври правителството, оглавявано от Дик Схоф, продължава да управлява, но вече като служебно.

150-местна Долна камара

Изборите са за Долната камара (Камарата на представителите), която се състои от 150 членове. Основните й задачи са приемането на нови закони и контрол на правителството. Долната камара заедно с Горната камара (Сенатът) образуват нидерландския парламент.

Колко партии се борят за гласовете на избирателите?

Избирателният съвет допусна до участие 27 политически партии, като в листите са включени общо 1166 кандидати. За сравнение: в изборите през ноември 2023 г. участваха 26 партии с 1126 кандидати, а през 2021 г. - 37 партии с 1579 кандидати.

Защо нидерландците гласуват в сряда?

Традиционно в Нидерландия гласуват в сряда, нормален работен ден. Правителството иска да даде възможност на възможно най-много избиратели, които имат право на глас, да гласуват, обясняват от Избирателния съвет. Поради религиозни причини петък, събота и неделя са изключени.

Не става и понеделник, тъй като тогава подготовката за изборите ще трябва да се проведе до голяма степен през уикенда. Остава изборът между вторник и четвъртък. Избрана е сряда, защото много начални училища не се използват този ден в следобедните часове, а в тях често се разполагат избирателни секции.

Миналата година Нидерландия направи изключение: на евроизборите гласува в четвъртък. Решението бе взето на европейско ниво в Общия европейски закон за гласуване в четиридневен период: от четвъртък до неделя и най-близко до срядата за нидерландците бе четвъртъкът.

Как се гласува?

Най-късно 14 дни преди изборите избирателите получават по пощата на домашния си адрес покана за гласуване: избирателна карта. Най-късно в петък преди изборите избирателите получават по пощата списък с кандидатите, адресите и работното време на избирателните секции и мобилните избирателни бюра, в които могат да гласуват.

Кой може да гласува? Как гласуват нидерландците, които живеят в чужбина?

За да може да гласува за Камарата на представителите, избирателят трябва да има нидерландско гражданство, да е навършил 18 години и да не е лишен от избирателни права, гласи информация на сайта на Изборния съвет.

Нидерландски избирател, който в деня на изборите временно или постоянно пребивава в чужбина, може все пак да участва в гласуването.

Ако този избирател все още е регистриран в нидерландска община, той може да гласува по пощата или да упълномощи друго лице да гласува от негово име чрез частно или писмено пълномощно.

Ако избирателят вече не е в регистрите на нидерландска община, той трябва първо да се регистрира (еднократно) като избирател в чужбина. След това може да гласува по пощата или чрез писмено пълномощно.

В деня на изборите

В изборния ден избирателят носете избирателната карта в избирателната секция, заедно с документ за самоличност.

Този документ за самоличност може да е с изтекъл срок на валидност, но не повече от пет години. Ако избирателят няма възможност да гласува лично, той може да упълномощи друг избирател да гласува от негово име. Този друг избирател има право да гласува само за двама души.

На избирателната карта е посочен адресът на най-близката избирателна секция за избирателя. Това не пречи на избирателя да гласува в избирателна секция по свой избор в рамките на общината. Ако някой иска да гласува в друга община, различна от тази, в която живее, може да подаде заявление за документ, наречен, избирателен паспорт, с който може да се гласува в цяла Нидерландия.

Къде се гласува?

Предвидени са 9525 избирателни секции, като средното разстояние до секция е около 400 метра, максималното - 1000. Секциите са отворени от 7.30 до 21 часа.

Както и в България, избирателни секции се отварят в училища. Може да се гласува в секции на жп гарите, тъй като милиони нидерландци пътуват с влак всеки ден за работа или учене.

Секции се отварят на необичайни за много страни места като в катедрали, джамии, музеи, стадиони, дори в частен дом, а тази година и в…затвор.

Без машини, само с червен молив

От 70-те години на миналия век допреди 18 години са използвани компютри за гласуване, но са изоставени с довода, че не са достатъчно сигурни. От 2007 г. вече няма машинно гласуване. И на тези избори нидерландците гласуват конвенционално: с червен молив. Гласуването с червен молив има над 100-годишна история: от 1922 г.

С конституционна промяна, с която се въвежда всеобщото избирателно право, се появява и друга избирателна система.

Значително се увеличава броят на кандидатите и на огромната бюлетина, в която имената са написани с черни букви, е било трудно да се види как избирателят е маркирал своя избор. И така се стига до червения молив, чийто цвят е дори упоменат в Избирателния закон.

Праг и преференциално гласуване

Депутатите се избират по пропорционална система в единна национална избирателна област. Няма избирателен праг, както в други страни. Но всъщност прагът е броят на валидните гласове, подадени на национално ниво, разделен на броя на местата, които трябва да бъдат запълнени (150), т.е. прагът е най-малко 0,67 % от гласовете, подадени в цялата страна. Избирателите могат да гласуват преференциално.

Гласуване с празна бюлетина

Нидерландците могат да гласуват с празна бюлетина: като не маркират нито едно квадратче на бюлетината. Гласуването с празна бюлетина, както и негласуването, не оказва влияние върху разпределението на местата в парламента. За изчисляването на резултатите и избирателния коефициент се броят само гласовете, подадени за кандидатите.

