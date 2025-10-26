Наред с традиционните избирателни секции като училища, кметства и библиотеки, нидерландците ще гласуват на предсрочните парламентарни избори на 29 октомври и на много други, нетрадиционни за други страни места: например стадиони, музеи и дори… женски затвор, както показва преглед на списъка с избирателните секции.

Избирателна секция ще отвори врати за първи път в бившия концентрационен лагер в Амерсфорт. Гласуването не би било възможно без демокрация и свобода в Нидерландия и общината иска да го напомни на своите жители. Лагерът в Амерсфорт е най-дълго действащият концентрационен лагер в окупираната от Германия Нидерландия през Втората световна война. Миша Браюнвелс, директор на Мемориалния център в Амерсфорт, смята, че демокрацията и правовата държава са под натиск в целия свят и е много важно не само да се обърне внимание на този проблем, но и да се предприемат мерки. „Като превръщаме Националния мемориал „Лагерът Амерсфорт“ в избирателна секция, допринасяме символично и за повишаване на осведомеността“, казва той, цитиран от Ер Те Ве - Утрехт. След гласуването хората могат да посетят безплатно бившия трудов лагер, пише БТА.

Четири други мемориални центъра и музеи, посветени на Втората световна война, ще бъдат отворени като избирателни секции. Сред тях е домът на Ане Франк в Амстердам. Избирателите може да разгледат всички тези мемориали безплатно, след като гласуват.

Особено необичайно място за гласуване ще е кафене „Байес“ в женския затвор в Тер Пел. Кафенето, което работи само от 9 до 13 часа (гласуването на другите места е от 7,30 ч. до 21 ч.), обслужва както затворнички, така и местни жители на Хорст ан де Мас.

Футболните фенове могат да гласуват на стадиони тази година. Феновете на „Го ахед иглъс“ могат да използват избирателната секция на стадиона „Аделарсхорст“ в Девентер, а феновете на „АДО Хага“ ще могат да гласуват за първи път на „ВеркТалентСтадион“. След гласуването посетителите могат да преминат през тунела за играчите и да си направят снимки край терена.

В Марле, Оверайсел, където живеяг около 70 души, избирателите отново могат да използват хола на Вим Вестхоф като избирателна секция. Къщата, която преди е била собственост на родителите му, е избирателна секция от 1948 г. Намираща се на западния бряг на река Айзел, къщата позволява на жителите да гласуват, без да пресичат реката „Няма проблем. Но да не ми се случва два или три пъти в годината“, казва г-н Вестхоф, „домакин“ на избирателната секция, цитиран от новинарската агенция АНП.

Тези, които нямат много време, но все пак искат да гласуват, не е нужно да излизат от колата си във Венендал: могат да гласуват от…прозореца на колата си при автомобилна фирма, където е имало и секция на предишните избори през ноември 2023. А тези, които имат малко повече време, могат освен да гласуват и да поиграят на петанк в Нювехайн.

Има и друга комбинация: гласуване и плуване в плувния басейн „Де Квакел“ в Утрехт.

Който иска да вземе децата си за гласуването, може да го направи в избирателната секция в детска ферма в квартал „Люнетен“ в Утрехт. Тук можете да се отпуснете и да се отървете от стреса около изборите, както отбелязва Ер Те Ве - Утрехт.

Избирателни секции има в кафенета и барове.

Място, където нидерландците традиционно гласуват на избори, са секциите на жп гарите. Милиони хора в Нидерландия пътуват за работа и учене всеки ден. Така ще и на 29 октомври - сряда, който е нормален работен ден.

