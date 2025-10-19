Частичен местен вот, при засилен интерес, се провежда в димитровградското село Черногорово.

Там се провежда балотаж за кмет, като до втория тур стигнаха две дами. Едната е от партия, която традиционно печели изборите в селото, а другата е кандидат на партия, която за първи път издига свой кандидат.

В селото хората масово излязоха да гласуват още от сутринта, което наложи в секцията да бъдат обособени две тъмни стаички.

До обяд 25% от 751 избиратели бяха упражнили правото си на глас. Прави впечатление, че масово се гласува с хартиена бюлетина, едва трима са използвали машина.

Веднага, след като излязат от изборната секция – хората се отправят към един от двата хранителни магазина, които има в селото.

Любопитен факт е, че единият от магазините е на единия кандидат за кмет, а другият е щаб на хората на другия желаещ за места власт, твърдят хората от селото.

Снимка: bTV

В селото се говори, че един глас се търгува срещу 100 лева. Други признават, че са получили хранителни продукти. Изборният ден продължава до 20 ч.

