Органите на реда използваха сълзотворен газ и водно оръдие срещу демонстрантите в Хага.

Някои запалиха полицейски автомобили и изпочупиха офис на лявоцентристка партия.

Демонстрацията избухна, след като млада активистка, известна в социалните мрежи, призова да се протестира срещу имиграцията и да се настоява за по-строги закони за предоставяне на убежище.

Само след месец в страната ще се проведат предсрочни парламентарни избори.

Те бяха свикани, след като крайнодесният политик Герт Вилдерс изтегли партията си от управляващата коалиция след спор за миграцията.

