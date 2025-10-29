Лидерът на Зелените леви-Партията на труда Франс Тимерманс подава оставка като лидер на партията, обяви той в речта си след обявяването на екзитпола за днешните парламентарни избори в Нидерландия.

Според екзитпола партията му получава 20 места и е четвърта сила, далеч зад Д66, Партията на свободата и Народната партия за свобода и демокрация. Телевизиите Ен О Ес и Ер Те Ел 4 прекъснаха други изказвания, за да включат неговата реч пред партийния актив.

„Разбира се, че съм изключително разочарован от резултата ни, защото се борихме толкова упорито“, казва Тимерманс. „Не успяхме, аз не успях да убедя достатъчно хора да ни дадат гласа си. Поемам пълната отговорност за това. Затова искам да предам ръководството на следващото поколение“.

„Затварям вратата зад себе си с увереността, че има движение, което ще продължи да се бори за силна, социална и солидарна Нидерландия. Вие ме изпълвате с толкова много гордост и аз ще нося тази гордост със себе си, каквото и да се случи в бъдеще“, каза Тимерманс пред препълнената зала, като не можеше да скрие вълнението си.

64-годишният Тимерманс е завършил френска литература в Университета в Неймеген и европейско право в Университета „Нанси 2“. Има кариера на дипломат. Избран е за пръв път за депутат през 1998 година. Той е външен министър на Нидерландия (2012 – 2014), а след това е първи заместник-председател на Европейската комисия и европейски комисар за междуинституционалните връзки и администрацията в Комисията „Юнкер“ (2014 – 2019) и заместник-председател, отговорен за Зелената сделка, в предишната Комисия „Фон дер Лайен“. През август 2023 година Тимерманс подаде оставка като еврокомисар и тя бе приета от Урсула фон дер Лайен. Това стана, след като Тимерманс официално бе избран за водач на листата на коалицията между Партията на труда и Зелените леви за изборите през ноември 2023.

