Синдикатите в Гърция вдигат 24-часова национална стачка на 1 октомври

Конфедерацията на държавните служители (АДЕДИ) – най-големият синдикат на работещите в публичния сектор в Гърция, обяви 24-часова национална стачка на 1 октомври 2025 г., съобщава БТА

Основните искания на синдиката са: възстановяване на 13-тата и 14-тата заплата, заедно с увеличение на заплащането, колективни споразумения в публичния сектор, отмяна на новото дисциплинарно законодателство, което затяга правилата в обществения сектор, както и оттегляне на проектозакон, позволяващ 13-часов работен ден, и установяване на 35-часова петдневна работна седмица за всички трудещи се.

В съобщение на АДЕДИ, цитирано от в. "Катимерини", се отбелязва, че "правителствените мерки, обявени от премиера Кириакос Мицотакис на Солунския международен панаир, са поредното разочарование за хилядите служители в публичния сектор, за които не е било обявено друго увеличение (на доходите) освен намаляването на данъчната ставка с 2 процента, което възлиза на между 100 и 200 евро годишно".

Изданието напомня, че по-рано тази седмица за същия ден свика стачка и основният синдикат на заетите в частния сектор – ГСЕЕ.

АДЕДИ добави, че "стачката, която вече е обявена от ГСЕЕ за същия ден (1 октомври – бел. ред.), подчертава общите интереси на работниците в публичния и частния сектор и превръща стачката в обща".

Законопроект на гръцкото министерство на труда и социалното осигуряване, който е в период на обществено обсъждане до 19 септември, предвижда по-гъвкави форми на работно време за заетите, включително възможност работниците да полагат извънреден труд до 13 часа дневно, дори да са заети при един работодател, а не както досега – само ако имат повече работодатели.

Въпреки че министерството уточни, че това може да става само със съгласието на служителя, планираната мярка предизвика остри критики и недоволство.

АДЕДИ проведе 24-часова стачка и протестни шествия и на 28 август тази година, когато работещите в държавния сектор изразиха недоволството си от приетия същия ден в парламента закон, който затяга дисциплинарните мерки срещу държавните служители.