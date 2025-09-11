Гърция е пред своеобразна данъчна революция. Една от предлаганите промени е младите на възраст до 25 години да не плащат данък общ доход, ако имат доход до 20 000 евро годишно. Същото се отнася и за семействата с четири деца.

Сред новите мерки има също така по-малки данъци за средната класа, по-ниско ДДС на островите в Егейско море и нулев данък за имот в селските райони.

Какви са основните промени?

Младите хора до 25 години няма да плащат данък за доходи до 20 000 евро годишно, а хората между 25 и 30 години ще плащат само 9%.

Всички, които имат четири деца, имат право на необлагаема сума от доходите на годишна ставка до 20 000 евро или 40 000 евро на семейство с двама родители и четири деца.

Семействата с три деца ще плащат намален данък за доходи до 20 000 евро годишно в размер на 9% от данъка, вместо 22% досега.

Намалява се наполовина имотният данък за първо жилище във всички села с по-малко от 1500 жители през 2026 г. и се премахва напълно през 2027 г.

Семействата с деца и младите хора са най-облагодетелствани от промените, по-важните от които влизат в сила от 2026 г.

Средната класа в Гърция с доходи от 20 000 до 30 000 евро ще плащат по-малък данък за следващата година заради увеличение на необлагаемата сума по брой деца, която достига до 4800 евро годишно за четири деца.

Намален е и данъкът на 26% от 28%, а за родители на четири деца данъкът става 18%.

Сред предлаганите мерки са още намален ДДС за островите по границата с Турция с жители до 20 000 души, както и по-нисък данък за доходи от наеми.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK