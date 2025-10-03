Силно земетресение разтърси Индонезия

Земетресение с магнитуд 5,4 разтърси тази сутрин провинция Западен Папуа в Индонезия, съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ), предаде Ройтерс.
Трусът е бил на дълбочина 10 км, уточни германският център.
Засега няма данни за пострадали и щети.
В района не е обявено предупреждение за опасност от цунами.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK