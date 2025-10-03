Силно земетресение разтърси Индонезия

Земетресение с магнитуд 5,4 разтърси тази сутрин провинция Западен Папуа в Индонезия, съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ), предаде Ройтерс.

Трусът е бил на дълбочина 10 км, уточни германският център.

Засега няма данни за пострадали и щети.

В района не е обявено предупреждение за опасност от цунами.