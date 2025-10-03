dalivali.bg
Борисов за президента: Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да ти счупи къщата и на теб

Има ли България главен прокурор?

Има ли България главен прокурор?

Община Бургас обяви частично бедствено положение, неучебен ден за децата от кв. Победа

Активираха BG-Alert в София: Опасност от горолом, затворени са пътищата към Витоша

Путин предупреди САЩ, че има риск от ескалация, ако предадат на Украйна ракети "Томахок"

Бус и товарен автомобил се удариха на пътя София - Варна, има пострадали

Срещу измамите при плащания с карта: Как са защитени данните, сметките и парите ни?

Над 24 часа продължава дъждът в Смолянско, 85 л/кв. м са валежите в Смолян

След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?

Нина Спасова за задържания българин от Израел: Всички нации са представени от групи, само той е един
Светът

Силно земетресение разтърси Индонезия

Трусът е бил на дълбочина 10 км

Снимка: EPA/iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:59 ч. 03.10.2025 г.

Земетресение с магнитуд 5,4 разтърси тази сутрин провинция Западен Папуа в Индонезия, съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ), предаде Ройтерс.

Трусът е бил на дълбочина 10 км, уточни германският център.

Засега няма данни за пострадали и щети.

Земетресение с магнитуд 5 разтърси Истанбул, усетено е и в Бургас

В района не е обявено предупреждение за опасност от цунами.

