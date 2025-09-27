dalivali.bg
София
сега Облачно 19°
16 Незначителна облачност 20°
17 Облачно 20°
18 Облачно 18°
19 Разкъсана облачност 16°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Силно земетресение разруши къщи в Китай, хиляди души са евакуирани (ВИДЕО)

Над 3500 жилищни сгради са повредени

Снимка: China News/X

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:47 ч. 27.09.2025 г.

Земетресение с магнитуд 5,6 разруши къщи в северозападната китайска провинция Гансу, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на местни медии.

11 души са били откарани в болници с наранявания. Петима от шестима пациенти, приети в една от лечебните заведения, са хоспитализирани за по-нататъшно лечение, като състоянието им е стабилно, уточнява агенция Синхуа.

Земетресение е станало тази сутрин на полуостров Атон

По данни на правителствения сеизмологичен център трусът е бил на малка дълбочина – около 10 км. Епицентърът се е намирал на около 140 км югоизточно от столицата на провинцията Ланчжоу.

Земетресение с магнитуд 4,4 в Източна Турция

Вследствие на земетресението са разрушени напълно 17 къщи, а над 3500 жилищни сгради са повредени. Около 7800 души са били евакуирани.

Видео кадри показват спасителни екипи, които разчистват тухли и отломки. Някои пътни участъци бяха затрупани от камъни, но движението по основните пътища продължава нормално, допълва Синхуа.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
КАТ-София привика Константин заради гонката му с Емрах Стораро

КАТ-София привика Константин заради гонката му с Емрах Стораро
Доналд Тръмп поиска, Росен Желязков обеща, но има опасност от глоби: Ще спрем ли транзита на руски газ?

Доналд Тръмп поиска, Росен Желязков обеща, но има опасност от глоби: Ще спрем ли транзита на руски газ?
Километрично задръстване на АМ „Хемус“ и „Тракия“: „От Пазарджик до София пътувахме 4 часа“

Километрично задръстване на АМ „Хемус“ и „Тракия“: „От Пазарджик до София пътувахме 4 часа“
Борисов: Пускам министрите на мероприятията на Радев, но те не искат да ходят

Борисов: Пускам министрите на мероприятията на Радев, но те не искат да ходят

Държавата инвестира 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа на Брезник

Държавата инвестира 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа на Брезник
Тази сутрин
Снимка: Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Снимка: "По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
"По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
Снимка: С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
Лице в лице
Снимка: Кризата с водата: Нов закон за ВИК, нови сондажи и инвестиционен план – кога ще има ефект?
Кризата с водата: Нов закон за ВИК, нови сондажи и инвестиционен план – кога ще има ефект?
Снимка: Йово Николов: Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството
Йово Николов: Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството
Снимка: д-р Ненков: Ваксините не причиняват аутизъм, далеч по-реален риск за развитието е липсата на общуване с деца
д-р Ненков: Ваксините не причиняват аутизъм, далеч по-реален риск за развитието е липсата на общуване с деца
Тази събота и неделя
Снимка: Пет месеца без компенсации
Пет месеца без компенсации
Снимка: Живот в режим на "незабавна евакуация"
Живот в режим на "незабавна евакуация"
Снимка: Нивото на язовир "Жребчево" е критично ниско
Нивото на язовир "Жребчево" е критично ниско
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий