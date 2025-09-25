Земетресение с магнитуд 4,4 беше регистрирано в град Ашкале, в източния турски окръг Ерзурум, съобщaва Volcano Discovery.

По информация на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) земетресението е станало в 11:29 ч. местно време и е било на дълбочина 7 километра.

Най-близкият по-голям град, където земетресението може да е било усетено, е Ерзурум, град с над 770 000 жители в Турция, на 35 км източно от епицентъра.

Хората вероятно са усетили слабо разтърсване там. Няколко по-малки градове и села са разположени по-близо до епицентъра и може да са усетили по-силни трусове.

В столицата на Турция, Анкара, на 683 км от епицентъра, земетресението не е било усетено.

Към момента няма информация за пострадали или щети.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK