Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано в 12:02 ч. в района на град Съндъргъ в северозападния турски окръг Балъкесир, съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като за момента няма данни за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението.

По-силен трус с магнитуд 4,9 е бил регистриран малко след полунощ отново в района на Съндъргъ, пише БТА.

След земетресението от 6,1 по Рихтер на 10 август, при което загина един човек, а близо 30 други бяха ранени, вторичните трусовете в района на град Съндъргъ не спират.

Наскоро турският сеизмолог проф. Шериф Баръш изказа предложение пред ТРТ, че вторичните трусове може да продължат около година.

