Земетресение е станало тази сутрин на полуостров Атон

Трусът е бил усетен и в района на Солун

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:54 ч. 22.09.2025 г.

Земетресение с магнитуд от 4,8 е било регистрирано рано тази сутрин на Света гора, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

По данни на гръцкия Институт по геодинамика трусът е бил в 4:20 ч. местно (и българско време) с епицентър на полуостров Атон, Северна Гърция, и по-конкретно – на 11 км западно-северозападно от административния център на монашеската република Карея.

Дълбочината на огнището се оценява на 11,8 км. Земетресението е било усетено и в района на Солун. Не се съобщава за пострадали хора и щети, предава БТА.

