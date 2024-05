Шокиращ клип с рапъра Шон „Пи Диди“ Комбс, в който той пребива бившата си приятелка - певицата и модел Касандра Вентура-Каси, бе разпространен от CNN.

Във видеото, заснето от охранителни камери в известен хотел в Лос Анджелис през 2016 г., се вижда как изпълнителят удря, блъска на земята, рита и влачи Каси в коридора пред асансьорите на сградата.

През ноември Вентура заведе иск от 35 страници срещу Пи Диди по обвинения в изнасилване и домашно насилие в продължение на години.

В своята жалба, подадена в края на 2023 г., певицата разказва подробно и за посегателството, описано по-горе. Подчертава, че тогава той е платил на хотела 50 000 долара за кадрите от охранителната камера веднага след инцидента.

A 2016 surveillance video obtained by CNN shows Sean "Diddy" Combs violently grab, shove, drag and kick his then-girlfriend Cassie Ventura during an altercation in a hotel in California. https://t.co/0LvjVDllu7 pic.twitter.com/TnqLocdtSM