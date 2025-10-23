Най-малко 46 души загинаха в сряда при един от най-тежките пътни инциденти в Уганда през последните години.

Катастрофата е станала през нощта, около 00:15 местно време, на магистралата Кампала–Гулу в северната част на страната. В нея са участвали четири превозни средства — два пътнически автобуса, камион и лек автомобил. Според информацията двата автобуса, движещи се в противоположни посоки, са се опитали да изпреварят едновременно.

Те са се сблъскали челно, предизвиквайки верижна реакция с участието и на другите превозни средства.

Екипите за спешна помощ съобщават, че десетки хора са били ранени, а полицейското разследване продължава.

Полицията понижи първоначалния брой на загиналите, след като някои пътници, смятани за мъртви, били открити в безсъзнание и откарани в болница за лечение.

„Много от тях кървяха, имаха травми, които обработихме на място, преди да ги насочим към споменатите здравни центрове. Имаше и множество счупвания на крайници“, заяви Джон Клиф Вамала, заместник-говорител на Угандския червен кръст.

Няколко оцелели, много от които в критично състояние, са откарани в болници в Кириандонго и Кампала за специализирана медицинска помощ.

Спасителните екипи смятат, че основни познания по първа помощ биха могли да спасят повече животи.

„Общото население няма базови знания за оказване на първа помощ. Ако имаме възможност, като Червен кръст бихме искали това да бъде включено в учебната програма. Хората трябва да знаят как да окажат първа помощ при подобни инциденти. Когато получихме обаждането около 15 минути след полунощ, на място вече имаше първи реагиращи — граждани и хора от района. Вярваме, че ако тези хора знаят как да окажат помощ преди пристигането на медицински екипи, много животи могат да бъдат спасени“, каза Вамала.

Президентът на Уганда Йовери Мусевени предложи финансова помощ на семействата на жертвите и призова шофьорите да избягват безразсъдното шофиране — една от водещите причини за смъртоносни катастрофи в страната.

Той обяви, че всяко засегнато семейство ще получи по 5 милиона угандийски шилинга (около 1 440 щатски долара), а пострадалите — по 1 милион шилинга като помощ.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK