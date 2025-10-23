Самолетна катастрофа разтърси Венецуела, след като малък частен самолет избухна в пламъци при излитане от летището Парамийо в щата Тачира. При инцидента загинаха двама души, а други двама бяха ранени.

Шокиращо видео показва как машината едва се издига над пистата, накланя се рязко и се стоварва върху едното си крило, след което избухва като огнен кълбовиден взрив. Ужасени свидетели, наблюдавали излитането от близко разстояние, се чуват да крещят, когато самолетът започва да губи контрол.

Катастрофиралият самолет е идентифициран като Piper Cheyenne I (двумоторен модел от края на 70-те години), известен със своята стабилност и ниски експлоатационни разходи. Според местни източници, пилотът изгубил контрол над машината след експлозия на гума, което довело до фаталния сблъсък.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Pro Plane Pilot (@pro_plane_pilot)

Пожарникари, екипи на Гражданска защита и Боливарската национална полиция са отишли на мястото на инцидента. Жертвите са Тони Бортоне и Хуан Малдонадо, съобщава вестник El Nacional.

Разследването продължава. Според местни медии самолетът е бил използван за „държавни логистични дейности“.

Трагедията идва само месец след друга катастрофа във Венецуела – през септември частен Learjet 55 се разби при излитане от международното летище „Симон Боливар“ край Каракас.

Двама души тогава оцеляха с наранявания, а експерти посочиха силен вятър и лоши метеорологични условия като вероятна причина за инцидента.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK